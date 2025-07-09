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Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zaharova-2028040836.html
Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова
Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова - РИА Новости, 09.07.2025
Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова
Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:22:00+03:00
2025-07-09T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мария захарова
александр хинштейн
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя атаку на пляж в Курске. "Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт - на убийство детей", - написала Захарова. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска три человека погибли, число раненых возросло до шести, включая ребенка. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250708/vsu-2028038091.html
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в мире, россия, украина, курск, мария захарова, александр хинштейн, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Курск, Мария Захарова, Александр Хинштейн, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова

Захарова: поставщики оружия Киеву должны знать, что оно идет на убийство детей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя атаку на пляж в Курске.
"Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт - на убийство детей", - написала Захарова.
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Трое человек погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска три человека погибли, число раненых возросло до шести, включая ребенка.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКурскМария ЗахароваАлександр ХинштейнСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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