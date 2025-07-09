https://ria.ru/20250709/zaharova-2028040836.html

Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова

Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова - РИА Новости, 09.07.2025

Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова

Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:22:00+03:00

2025-07-09T00:22:00+03:00

2025-07-09T00:22:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя атаку на пляж в Курске. "Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт - на убийство детей", - написала Захарова. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска три человека погибли, число раненых возросло до шести, включая ребенка. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250708/vsu-2028038091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, курск, мария захарова, александр хинштейн, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато