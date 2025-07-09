Поставщики оружия Киеву должны знать об убийстве детей, заявила Захарова
Захарова: поставщики оружия Киеву должны знать, что оно идет на убийство детей
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя атаку на пляж в Курске.
"Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт - на убийство детей", - написала Захарова.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска три человека погибли, число раненых возросло до шести, включая ребенка.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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22 июня 2022, 17:18