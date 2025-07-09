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Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу - РИА Новости, 09.07.2025
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13:34 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zaderzhannyy-2028131726.html
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу - РИА Новости, 09.07.2025
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу
Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:34:00+03:00
2025-07-09T13:34:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
киев
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Содержание под стражей", - говорится в сообщении. Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ 1974 года рождения, который по заданию спецслужб Украины совершил поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии. Ранее сообщалось, что ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации на территориях Краснодарского края, Удмуртской Республики и Оренбургской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение. В отношении жителя Кубани, согласно информации ФСБ, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 281 ("Диверсия") и части 2 статьи 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК России. Четверо несовершеннолетних, как в своем релизе отмечал СК РФ, были задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии, против них возбуждено дело о теракте.
https://ria.ru/20250709/podrostki-2028123986.html
https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), киев
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Киев
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу

ФСБ: задержанный за поджог оборудования сотовой связи на Кубани взят под стражу

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Содержание под стражей", - говорится в сообщении.
Задержание подростков, поджигавших по заданию спецслужб Украины ж/д оборудование - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги
Вчера, 12:49
Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ 1974 года рождения, который по заданию спецслужб Украины совершил поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии.
Ранее сообщалось, что ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации на территориях Краснодарского края, Удмуртской Республики и Оренбургской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение.
В отношении жителя Кубани, согласно информации ФСБ, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 281 ("Диверсия") и части 2 статьи 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК России.
Четверо несовершеннолетних, как в своем релизе отмечал СК РФ, были задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии, против них возбуждено дело о теракте.
Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ
3 июня, 15:51
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Киев
 
 
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