https://ria.ru/20250709/zaderzhannyy-2028131726.html
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу - РИА Новости, 09.07.2025
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу
Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:34:00+03:00
2025-07-09T13:34:00+03:00
2025-07-09T13:34:00+03:00
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Содержание под стражей", - говорится в сообщении. Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ 1974 года рождения, который по заданию спецслужб Украины совершил поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии. Ранее сообщалось, что ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации на территориях Краснодарского края, Удмуртской Республики и Оренбургской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение. В отношении жителя Кубани, согласно информации ФСБ, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 281 ("Диверсия") и части 2 статьи 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК России. Четверо несовершеннолетних, как в своем релизе отмечал СК РФ, были задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии, против них возбуждено дело о теракте.
https://ria.ru/20250709/podrostki-2028123986.html
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происшествия, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), киев
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Киев
Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу
ФСБ: задержанный за поджог оборудования сотовой связи на Кубани взят под стражу