https://ria.ru/20250709/zaderzhannyy-2028131726.html

Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу

Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу - РИА Новости, 09.07.2025

Задержанный за поджог сотовой вышки по заданию Киева взят под стражу

Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:34:00+03:00

2025-07-09T13:34:00+03:00

2025-07-09T13:34:00+03:00

происшествия

россия

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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Житель Краснодарского края, задержанный за поджог оборудования сотовой связи по заданию Киева, взят под стражу, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "Содержание под стражей", - говорится в сообщении. Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ 1974 года рождения, который по заданию спецслужб Украины совершил поджог оборудования сотовой связи, возбуждено дело о диверсии. Ранее сообщалось, что ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации на территориях Краснодарского края, Удмуртской Республики и Оренбургской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение. В отношении жителя Кубани, согласно информации ФСБ, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 281 ("Диверсия") и части 2 статьи 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК России. Четверо несовершеннолетних, как в своем релизе отмечал СК РФ, были задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии, против них возбуждено дело о теракте.

https://ria.ru/20250709/podrostki-2028123986.html

https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html

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происшествия, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), киев