https://ria.ru/20250709/zaderzhanie-2028136877.html

Источник: в Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма

Источник: в Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма - РИА Новости, 09.07.2025

Источник: в Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма

Правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:04:00+03:00

2025-07-09T14:04:00+03:00

2025-07-09T14:41:00+03:00

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Действительно, правоохранители задержали бывшего министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250628/tatarstan-2026039731.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, происшествия