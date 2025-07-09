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Источник: в Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма
Источник: в Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма - РИА Новости, 09.07.2025
Источник: в Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма
Правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:04:00+03:00
2025-07-09T14:04:00+03:00
2025-07-09T14:41:00+03:00
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Действительно, правоохранители задержали бывшего министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250628/tatarstan-2026039731.html
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
Источник: в Воронежской области задержали экс-министра торговли и туризма
В Воронежской области задержали экс-министра по развитию предпринимательства