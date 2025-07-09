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Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа"

Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа" - РИА Новости, 09.07.2025

Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа"

Более 80 миллионов рублей направили получателям грантовой поддержки "Агростартап" в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:47:00+03:00

2025-07-09T11:47:00+03:00

2025-07-09T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 80 миллионов рублей направили получателям грантовой поддержки "Агростартап" в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. "Направили в полном объеме финансирование до победителей конкурсного отбора “Агростартап”, итоги которого подвели в начале июня. В течение месяца все получатели гранта зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и теперь благодаря средствам господдержки приступят к созданию собственного дела в сельском хозяйстве", – сказал заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Евгений Лунин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что 24 начинающим фермерам из шести муниципальных образований выделили 80,6 миллиона рублей. В пресс-службе правительства уточнили, что к участию в конкурсном отборе 2025 года были допущены 102 владельца личных подсобных хозяйств региона. Победителями стали 24 участника, которые успешно защитили свои бизнес-планы. Из них восемь человек являются участниками специальной военной операции, а еще восемь – членами семей бойцов СВО. Грант "Агростартап" позволит 13 получателям заняться разведением крупного рогатого скота мясного направления. Семеро конкурсантов создадут овцеводческие хозяйства, трое – будут возделывать картофель, один сельхозтоваропроизводитель откроет молочно-товарную ферму.

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