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Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа" - РИА Новости, 09.07.2025
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Твой бизнес
 
11:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zabaykale--2028107246.html
Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа"
Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа" - РИА Новости, 09.07.2025
Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа"
Более 80 миллионов рублей направили получателям грантовой поддержки "Агростартап" в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:47:00+03:00
2025-07-09T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 80 миллионов рублей направили получателям грантовой поддержки "Агростартап" в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. "Направили в полном объеме финансирование до победителей конкурсного отбора “Агростартап”, итоги которого подвели в начале июня. В течение месяца все получатели гранта зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и теперь благодаря средствам господдержки приступят к созданию собственного дела в сельском хозяйстве", – сказал заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Евгений Лунин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что 24 начинающим фермерам из шести муниципальных образований выделили 80,6 миллиона рублей. В пресс-службе правительства уточнили, что к участию в конкурсном отборе 2025 года были допущены 102 владельца личных подсобных хозяйств региона. Победителями стали 24 участника, которые успешно защитили свои бизнес-планы. Из них восемь человек являются участниками специальной военной операции, а еще восемь – членами семей бойцов СВО. Грант "Агростартап" позволит 13 получателям заняться разведением крупного рогатого скота мясного направления. Семеро конкурсантов создадут овцеводческие хозяйства, трое – будут возделывать картофель, один сельхозтоваропроизводитель откроет молочно-товарную ферму.
https://ria.ru/20250708/kamchatka-2027994880.html
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забайкальский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Забайкальский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 80 млн рублей направили в Забайкалье получателям "Агростартапа"

Свыше 80 млн рублей выделили получателям гранта "Агростартап" из Забайкалья

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид Центрального района города Читы с воздуха. Слева направо: улицы Амурская, Анохина, Ингодинская, Ленина
Вид Центрального района города Читы с воздуха. Слева направо: улицы Амурская, Анохина, Ингодинская, Ленина - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид Центрального района города Читы с воздуха. Слева направо: улицы Амурская, Анохина, Ингодинская, Ленина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 80 миллионов рублей направили получателям грантовой поддержки "Агростартап" в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Направили в полном объеме финансирование до победителей конкурсного отбора “Агростартап”, итоги которого подвели в начале июня. В течение месяца все получатели гранта зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и теперь благодаря средствам господдержки приступят к созданию собственного дела в сельском хозяйстве", – сказал заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Евгений Лунин, его слова приводит пресс-служба.
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Вчера, 18:02
Он отметил, что 24 начинающим фермерам из шести муниципальных образований выделили 80,6 миллиона рублей.
В пресс-службе правительства уточнили, что к участию в конкурсном отборе 2025 года были допущены 102 владельца личных подсобных хозяйств региона. Победителями стали 24 участника, которые успешно защитили свои бизнес-планы. Из них восемь человек являются участниками специальной военной операции, а еще восемь – членами семей бойцов СВО.
Грант "Агростартап" позволит 13 получателям заняться разведением крупного рогатого скота мясного направления. Семеро конкурсантов создадут овцеводческие хозяйства, трое – будут возделывать картофель, один сельхозтоваропроизводитель откроет молочно-товарную ферму.
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