https://ria.ru/20250709/yug-2028113768.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2025

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:09:00+03:00

2025-07-09T12:09:00+03:00

2025-07-09T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Николаевка, Переездное, Славянск, Северск, Миньковка, Серебрянка и Щербиновка в ДНР.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия