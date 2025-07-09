https://ria.ru/20250709/yug-2028113768.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2025
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:09:00+03:00
2025-07-09T12:09:00+03:00
2025-07-09T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769823_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_8d67851257cd1a6cb8179a489306f19e.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Николаевка, Переездное, Славянск, Северск, Миньковка, Серебрянка и Щербиновка в ДНР.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769823_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a4b9e7f648488f6863b944a7fe5d5e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне ответственности группировки "Юг"