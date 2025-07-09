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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2025
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12:09 09.07.2025 (обновлено: 12:18 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/yug-2028113768.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 09.07.2025
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:09:00+03:00
2025-07-09T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Николаевка, Переездное, Славянск, Северск, Миньковка, Серебрянка и Щербиновка в ДНР.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 165 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений
Подготовка штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подготовка штурмовых подразделений. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 165 украинских военнослужащих и танк за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Николаевка, Переездное, Славянск, Северск, Миньковка, Серебрянка и Щербиновка в ДНР.
* Террористическая организация, запрещена в России
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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