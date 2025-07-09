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Платная учеба в Йеле* может грозить уголовным наказанием, заявили в Госдуме
Платная учеба в Йеле* может грозить уголовным наказанием, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.07.2025
Платная учеба в Йеле* может грозить уголовным наказанием, заявили в Госдуме
Обучение в Йельском университете* на платной основе, а также распространение информации о нем может быть квалифицировано как финансирование нежелательной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:44:00+03:00
2025-07-09T18:44:00+03:00
2025-07-09T18:44:00+03:00
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анатолий выборный
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обучение в Йельском университете* на платной основе, а также распространение информации о нем может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации и грозить административным или уголовным наказанием, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что американский Йельский университет* признан нежелательной организацией в России. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили в ведомстве. "Признание деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации влечет за собой серьезные последствия. В их числе запрет на создание на территории России структурных подразделений и прекращение деятельности ранее открытых, на распространение информационных материалов, издаваемых организацией, на проведение операций с денежными средствами и иным имуществом", - сказал Выборный. Депутат отметил, что также запрещено в любой форме участие в деятельности такой организации, в том числе предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для обеспечения ее функционирования. Он рассказал, что за нарушение наступает как административная (статья 20.33 КоАП "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности"), так и уголовная (статья 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности") ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. "Соответственно, плату за обучение в нежелательной организации, участие в любых организованных ею мероприятиях, распространение информации о ней, иные действия, способствующие продолжению ее деятельности, правоприменитель вправе квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и участие в такой незаконной деятельности", - подчеркнул парламентарий.* признан в России нежелательной организацией
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россия, анатолий выборный, йельский университет, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Анатолий Выборный, Йельский университет, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Платная учеба в Йеле* может грозить уголовным наказанием, заявили в Госдуме
Выборный: платное обучение в Йельском университете грозит уголовным наказанием
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обучение в Йельском университете* на платной основе, а также распространение информации о нем может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации и грозить административным или уголовным наказанием, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Генпрокуратура РФ
ранее сообщила, что американский Йельский университет
* признан нежелательной организацией в России. На базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств, отметили в ведомстве.
"Признание деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации влечет за собой серьезные последствия. В их числе запрет на создание на территории России структурных подразделений и прекращение деятельности ранее открытых, на распространение информационных материалов, издаваемых организацией, на проведение операций с денежными средствами и иным имуществом", - сказал Выборный
.
Депутат отметил, что также запрещено в любой форме участие в деятельности такой организации, в том числе предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для обеспечения ее функционирования.
Он рассказал, что за нарушение наступает как административная (статья 20.33 КоАП "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности"), так и уголовная (статья 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности") ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
"Соответственно, плату за обучение в нежелательной организации, участие в любых организованных ею мероприятиях, распространение информации о ней, иные действия, способствующие продолжению ее деятельности, правоприменитель вправе квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и участие в такой незаконной деятельности", - подчеркнул парламентарий.
* признан в России нежелательной организацией