В Херсоне и Николаевской области прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне и Николаевской области прогремели взрывы
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Николаевской области на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
"Сообщают о взрывах в Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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