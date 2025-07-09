https://ria.ru/20250709/vzryv-2028101265.html

В Херсоне и Николаевской области прогремели взрывы

В Херсоне и Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2025

В Херсоне и Николаевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в Николаевской области на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:21:00+03:00

2025-07-09T11:21:00+03:00

2025-07-09T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Николаевской области на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. "Сообщают о взрывах в Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250709/soldat-2028082600.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсон, дмитрий песков, николаевская область, вооруженные силы украины, в мире