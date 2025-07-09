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В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vsu-2028244257.html
В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах
В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах - РИА Новости, 09.07.2025
В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах
Жители прифронтовых районов Украины жалуются на грабежи со стороны ВСУ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:39:00+03:00
2025-07-09T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
россия
украина
анна скороход
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жители прифронтовых районов Украины жалуются на грабежи со стороны ВСУ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "У меня огромное количество обращений, ко мне приходят обращения от граждан, что, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. "А у нас ситуация, когда мы закрыли свой дом, оставили его запечатанным, уехали, возвращаемся в свой дом - а это прифронтовая территория - а он полностью разграблен, потому что там жили военные". И люди говорят: "Ожидаем от кого угодно, но не от своих", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста*По ее словам, люди просят придумать механизм компенсации в случае разрушения жилья после несанкционированного проживания в нем военных. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в январе сообщал, что по мере освобождения от ВСУ территорий появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250610/rada-2021934742.html
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в мире, жилье, россия, украина, анна скороход, родион мирошник, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Россия, Украина, Анна Скороход, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах

Депутат Рады Скороход: жители прифронтовых районов жалуются на грабежи ВСУ

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жители прифронтовых районов Украины жалуются на грабежи со стороны ВСУ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"У меня огромное количество обращений, ко мне приходят обращения от граждан, что, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. "А у нас ситуация, когда мы закрыли свой дом, оставили его запечатанным, уехали, возвращаемся в свой дом - а это прифронтовая территория - а он полностью разграблен, потому что там жили военные". И люди говорят: "Ожидаем от кого угодно, но не от своих", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста*
По ее словам, люди просят придумать механизм компенсации в случае разрушения жилья после несанкционированного проживания в нем военных.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в январе сообщал, что по мере освобождения от ВСУ территорий появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖильеРоссияУкраинаАнна СкороходРодион МирошникВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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