https://ria.ru/20250709/vsu-2028244257.html

В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах

В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах - РИА Новости, 09.07.2025

В Раде сообщили о грабежах ВСУ в прифронтовых районах

Жители прифронтовых районов Украины жалуются на грабежи со стороны ВСУ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:39:00+03:00

2025-07-09T23:39:00+03:00

2025-07-09T23:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жители прифронтовых районов Украины жалуются на грабежи со стороны ВСУ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "У меня огромное количество обращений, ко мне приходят обращения от граждан, что, когда разрушено жилье, люди получают компенсацию. "А у нас ситуация, когда мы закрыли свой дом, оставили его запечатанным, уехали, возвращаемся в свой дом - а это прифронтовая территория - а он полностью разграблен, потому что там жили военные". И люди говорят: "Ожидаем от кого угодно, но не от своих", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста*По ее словам, люди просят придумать механизм компенсации в случае разрушения жилья после несанкционированного проживания в нем военных. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в январе сообщал, что по мере освобождения от ВСУ территорий появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250610/rada-2021934742.html

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