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В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье
В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье - РИА Новости, 09.07.2025
В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье
Раненым украинским военнослужащим, проходящим лечение в военном госпитале в Херсоне, из-за коррупции командования и местных властей вдвое сократили норму... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:12:00+03:00
2025-07-09T23:12:00+03:00
2025-07-09T23:12:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Раненым украинским военнослужащим, проходящим лечение в военном госпитале в Херсоне, из-за коррупции командования и местных властей вдвое сократили норму питания, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "Недавно стало известно, что в военном госпитале Херсона вдвое сокращены продовольственные нормы для раненых военнослужащих ВСУ. Речь идёт о целенаправленном уменьшении развесовки питания при формально сохранённых объёмах по документации. То есть, деньги списываются, а раненые получают порции с нормой в половину положенного", - сообщил агентству представитель подполья. С точки зрения сопротивления, фактическое уменьшение порций при сохранении их объемы на бумаге, свидетельствует о реализации в Херсоне очередной коррупционной схемы в интересах местной оккупационной администрации и военного командования ВСУ.
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в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье
В Херсоне раненым боевикам ВСУ вдвое сократили норму питания