https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html

В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье

В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье - РИА Новости, 09.07.2025

В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье

Раненым украинским военнослужащим, проходящим лечение в военном госпитале в Херсоне, из-за коррупции командования и местных властей вдвое сократили норму... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:12:00+03:00

2025-07-09T23:12:00+03:00

2025-07-09T23:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Раненым украинским военнослужащим, проходящим лечение в военном госпитале в Херсоне, из-за коррупции командования и местных властей вдвое сократили норму питания, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "Недавно стало известно, что в военном госпитале Херсона вдвое сокращены продовольственные нормы для раненых военнослужащих ВСУ. Речь идёт о целенаправленном уменьшении развесовки питания при формально сохранённых объёмах по документации. То есть, деньги списываются, а раненые получают порции с нормой в половину положенного", - сообщил агентству представитель подполья. С точки зрения сопротивления, фактическое уменьшение порций при сохранении их объемы на бумаге, свидетельствует о реализации в Херсоне очередной коррупционной схемы в интересах местной оккупационной администрации и военного командования ВСУ.

https://ria.ru/20250501/podpole-2014533445.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, вооруженные силы украины