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Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vsu-2028237829.html
Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов
Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов - РИА Новости, 09.07.2025
Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов
Украинские военные, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы, рассказал РИА Новости командир российской... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:33:00+03:00
2025-07-09T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские военные, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим". Среди прочих заминированных предметов он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости бензопилу, в которую украинские военные встроили самодельное взрывное устройство, а также заминированный электрочайник. "Детские вещи подло минируют. Также предметы бытового пользования: бензопила, электрочайник – все это противник, бросая позиции, заминировал", – рассказал он. "Ишим" также отметил, что саперы ВСУ оставляли в населенных пунктах Курской области и окрестностях противопехотные мины "Лепестки", замаскированные под куски слипшегося от влаги сена, начиненные самодельными взрывными устройствами магазины от винтовок образца НАТО, зарядные устройства, которые детонировали при подключении к сети, и настольные часы. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028210113.html
курская область
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов

Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бензопилы и электрочайника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские саперы
Российские саперы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские саперы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские военные, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим".
Среди прочих заминированных предметов он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости бензопилу, в которую украинские военные встроили самодельное взрывное устройство, а также заминированный электрочайник.
"Детские вещи подло минируют. Также предметы бытового пользования: бензопила, электрочайник – все это противник, бросая позиции, заминировал", – рассказал он.
"Ишим" также отметил, что саперы ВСУ оставляли в населенных пунктах Курской области и окрестностях противопехотные мины "Лепестки", замаскированные под куски слипшегося от влаги сена, начиненные самодельными взрывными устройствами магазины от винтовок образца НАТО, зарядные устройства, которые детонировали при подключении к сети, и настольные часы.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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