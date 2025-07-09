https://ria.ru/20250709/vsu-2028237829.html

Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов

Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов - РИА Новости, 09.07.2025

Российские саперы рассказали о минировании ВСУ бытовых предметов

Украинские военные, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы, рассказал РИА Новости командир российской... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:33:00+03:00

2025-07-09T22:33:00+03:00

2025-07-09T22:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691490_0:188:2970:1859_1920x0_80_0_0_800826685de4e996e1c49e7a827d5f82.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Украинские военные, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим". Среди прочих заминированных предметов он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости бензопилу, в которую украинские военные встроили самодельное взрывное устройство, а также заминированный электрочайник. "Детские вещи подло минируют. Также предметы бытового пользования: бензопила, электрочайник – все это противник, бросая позиции, заминировал", – рассказал он. "Ишим" также отметил, что саперы ВСУ оставляли в населенных пунктах Курской области и окрестностях противопехотные мины "Лепестки", замаскированные под куски слипшегося от влаги сена, начиненные самодельными взрывными устройствами магазины от винтовок образца НАТО, зарядные устройства, которые детонировали при подключении к сети, и настольные часы. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250709/vsu-2028210113.html

курская область

россия

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, происшествия