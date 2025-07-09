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В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили

В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили - РИА Новости, 09.07.2025

В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили

Более 3 миллиардов рублей с 2022 года направлено на компенсацию ущерба владельцам автомобилей, поврежденных в Белгородской области в результате ударов со... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:51:00+03:00

2025-07-09T18:51:00+03:00

2025-07-09T18:51:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей с 2022 года направлено на компенсацию ущерба владельцам автомобилей, поврежденных в Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. "Почти 3,2 миллиарда рублей направлено из внебюджетных источников на компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ. С 2022 года в результате обстрелов в регионе были повреждены свыше 15 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что на данный момент компенсации уже выплачены владельцам почти 14,8 тысячи машин.

https://ria.ru/20250709/voennye-2028145132.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия