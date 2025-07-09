Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vsu-2028210113.html
В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили
В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили - РИА Новости, 09.07.2025
В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили
Более 3 миллиардов рублей с 2022 года направлено на компенсацию ущерба владельцам автомобилей, поврежденных в Белгородской области в результате ударов со... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:51:00+03:00
2025-07-09T18:51:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919495244_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c25fb28ae0817ae93f0b9f2d81a2a9aa.jpg
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей с 2022 года направлено на компенсацию ущерба владельцам автомобилей, поврежденных в Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. "Почти 3,2 миллиарда рублей направлено из внебюджетных источников на компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ. С 2022 года в результате обстрелов в регионе были повреждены свыше 15 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что на данный момент компенсации уже выплачены владельцам почти 14,8 тысячи машин.
https://ria.ru/20250709/voennye-2028145132.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919495244_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41ed906affd343540dd6f5e59efadb98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области рассказали о выплатах за поврежденные ВСУ автомобили

Выплаты за поврежденные ВСУ автомобили под Белгородом составили 3 млрд рублей

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей с 2022 года направлено на компенсацию ущерба владельцам автомобилей, поврежденных в Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.
"Почти 3,2 миллиарда рублей направлено из внебюджетных источников на компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ. С 2022 года в результате обстрелов в регионе были повреждены свыше 15 тысяч автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что на данный момент компенсации уже выплачены владельцам почти 14,8 тысячи машин.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Четверо украинских военных получили приговор за вторжение в Курскую область
Вчера, 14:43
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала