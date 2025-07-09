https://ria.ru/20250709/vsu-2028159120.html

ВСУ при обстреле Ясиноватой использовали осколочные ракеты РСЗО HIMARS

ВСУ при обстреле Ясиноватой использовали осколочные ракеты РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ при обстреле Ясиноватой использовали осколочные ракеты РСЗО HIMARS

Украинские войска при обстреле города Ясиноватая, в результате которого повреждены дома и энергоснабжение, в среду применили высокоточные осколочные ракеты РСЗО РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:42:00+03:00

2025-07-09T15:42:00+03:00

2025-07-09T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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bae systems

lockheed martin

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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска при обстреле города Ясиноватая, в результате которого повреждены дома и энергоснабжение, в среду применили высокоточные осколочные ракеты РСЗО HIMARS, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Специалисты Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки Ясиноватой из РСЗО HIMARS с применением высокоточных ракет М31 (осколочные)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что при обстреле повреждены частные дома, газопроводы и линии электропередачи. По данным управления, всего по городу было выпущено четыре ракеты. Ранее в среду врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев сообщил в своем Telegram-канале о том, что украинские войска ночью обстреляли Ясиноватую, повреждено энергоснабжение, четыре частных дома. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20250529/himars-2019826923.html

https://ria.ru/20250709/kuban-2028131159.html

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ясиноватая, украина, сша, bae systems, lockheed martin , происшествия