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ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера"
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах различных населённых пунктов Сумской и Харьковской областей, противник... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:08:00+03:00
2025-07-09T12:08:00+03:00
2025-07-09T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах различных населённых пунктов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка, Писаревка, Садки и Новая Сечь Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, в Харьковской области они нанесли поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ольховатки, Хатнего и Мелового."ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250709/soldat-2028082600.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий "Севера"