https://ria.ru/20250709/vsu-2028113676.html

ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера"

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах различных населённых пунктов Сумской и Харьковской областей, противник... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:08:00+03:00

2025-07-09T12:08:00+03:00

2025-07-09T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах различных населённых пунктов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка, Писаревка, Садки и Новая Сечь Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, в Харьковской области они нанесли поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ольховатки, Хатнего и Мелового."ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250709/soldat-2028082600.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)