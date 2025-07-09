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Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске - РИА Новости, 09.07.2025
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11:15 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vsu-2028100049.html
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске - РИА Новости, 09.07.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске
Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:15:00+03:00
2025-07-09T11:15:00+03:00
происшествия
курск
россия
курская область
мария львова-белова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате атаки три человека погибли, есть раненые. "Трагедия в Курской области. Соболезнуем семьям погибших в результате атаки на Курск. В тяжелом состоянии пятилетний Анатолий — его в сопровождении мамы везут в ожоговое отделение Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского в Москву", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она добавила, что находится на связи с региональным детским омбудсменов Натальей Листопадовой, чтобы при необходимости подключиться к помощи.
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происшествия, курск, россия, курская область, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске

Львова-Белова: ребенок, пострадавший в Курске, находится в тяжелом состоянии

© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
Последствия удара ВСУ по пляжу Городской в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате атаки три человека погибли, есть раненые.
«
"Трагедия в Курской области. Соболезнуем семьям погибших в результате атаки на Курск. В тяжелом состоянии пятилетний Анатолий — его в сопровождении мамы везут в ожоговое отделение Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского в Москву", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что находится на связи с региональным детским омбудсменов Натальей Листопадовой, чтобы при необходимости подключиться к помощи.
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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ПроисшествияКурскРоссияКурская областьМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
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