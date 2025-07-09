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Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске - РИА Новости, 09.07.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске
Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:15:00+03:00
2025-07-09T11:15:00+03:00
2025-07-09T11:15:00+03:00
происшествия
курск
россия
курская область
мария львова-белова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате атаки три человека погибли, есть раненые. "Трагедия в Курской области. Соболезнуем семьям погибших в результате атаки на Курск. В тяжелом состоянии пятилетний Анатолий — его в сопровождении мамы везут в ожоговое отделение Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского в Москву", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она добавила, что находится на связи с региональным детским омбудсменов Натальей Листопадовой, чтобы при необходимости подключиться к помощи.
https://ria.ru/20250709/udary-2028098208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, россия, курская область, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске
Львова-Белова: ребенок, пострадавший в Курске, находится в тяжелом состоянии