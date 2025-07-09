https://ria.ru/20250709/vsu-2028100049.html

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске - РИА Новости, 09.07.2025

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего на пляже в Курске

Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:15:00+03:00

2025-07-09T11:15:00+03:00

2025-07-09T11:15:00+03:00

происшествия

курск

россия

курская область

мария львова-белова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ по пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате атаки три человека погибли, есть раненые. "Трагедия в Курской области. Соболезнуем семьям погибших в результате атаки на Курск. В тяжелом состоянии пятилетний Анатолий — его в сопровождении мамы везут в ожоговое отделение Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского в Москву", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она добавила, что находится на связи с региональным детским омбудсменов Натальей Листопадовой, чтобы при необходимости подключиться к помощи.

https://ria.ru/20250709/udary-2028098208.html

курск

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курск, россия, курская область, мария львова-белова, вооруженные силы украины