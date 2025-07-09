https://ria.ru/20250709/vsu-2028063188.html
ВСУ вынудили пленного расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР
ВСУ вынудили пленного расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ вынудили пленного расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР
ВСУ вынудили военнопленного расстрелять двух российских солдат в районе населенного пункта Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:09:00+03:00
2025-07-09T07:09:00+03:00
2025-07-09T09:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. ВСУ вынудили военнопленного расстрелять двух российских солдат в районе населенного пункта Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В начале июня в районе Комара в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат, которых по приказу командира роты Крикривенко с позывным Качур расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак Игорь Сергеевич 1983 года рождения, в присутствии старшего группы с позывным Костыль", — рассказал собеседник агентства. На допросе Скубак признался, что этот приказ мог выполнить старший группы."Мог, он сказал: "Ты или я <...>". Я ответил: "Давай я". <...> Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все", — добавил рядовой.В последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что с февраля 2022 года ВСУ казнили как минимум 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го.Прокуратура и Следственный комитет России документируют и расследуют все преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками на территории приграничных регионов. Среди них есть осужденные и те, кто ожидает вынесения приговора.
https://ria.ru/20250708/kadyrov-2028027593.html
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Пленный боевик ВСУ, расстрелявший двух безоружных солдат, попавших в плен
ВСУ расстреляли в районе населенного пункта Комар в ДНР двух российских военнослужащих, попавших в плен к 415-му отдельному стрелковому батальону, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак Игорь Сергеевич 1983 года рождения в присутствии старшего группы с позывным "Костыль", - сообщил собеседник агентства.
Он предоставил видео допроса Скубака, на котором тот не может объяснить, почему он убил двух безоружных солдат, попавших в плен.
2025-07-09T07:09
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ООН, Происшествия, Россия
ВСУ вынудили пленного расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР
ВСУ вынудили пленного Скубака расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР