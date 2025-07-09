https://ria.ru/20250709/vsu-2028063188.html

ВСУ вынудили пленного расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР

ВСУ вынудили пленного расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ вынудили пленного расстрелять двух других в районе села Комар в ДНР

ВСУ вынудили военнопленного расстрелять двух российских солдат в районе населенного пункта Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:09:00+03:00

2025-07-09T07:09:00+03:00

2025-07-09T09:12:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. ВСУ вынудили военнопленного расстрелять двух российских солдат в районе населенного пункта Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В начале июня в районе Комара в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат, которых по приказу командира роты Крикривенко с позывным Качур расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак Игорь Сергеевич 1983 года рождения, в присутствии старшего группы с позывным Костыль", — рассказал собеседник агентства. На допросе Скубак признался, что этот приказ мог выполнить старший группы."Мог, он сказал: "Ты или я <...>". Я ответил: "Давай я". <...> Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все", — добавил рядовой.В последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что с февраля 2022 года ВСУ казнили как минимум 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го.Прокуратура и Следственный комитет России документируют и расследуют все преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками на территории приграничных регионов. Среди них есть осужденные и те, кто ожидает вынесения приговора.

https://ria.ru/20250708/kadyrov-2028027593.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный боевик ВСУ, расстрелявший двух безоружных солдат, попавших в плен ВСУ расстреляли в районе населенного пункта Комар в ДНР двух российских военнослужащих, попавших в плен к 415-му отдельному стрелковому батальону, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак Игорь Сергеевич 1983 года рождения в присутствии старшего группы с позывным "Костыль", - сообщил собеседник агентства. Он предоставил видео допроса Скубака, на котором тот не может объяснить, почему он убил двух безоружных солдат, попавших в плен. 2025-07-09T07:09 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, происшествия, россия