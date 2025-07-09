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В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:59 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vsu-2028062645.html
В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ
В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ
Радиопереговоры наемников ВСУ на правом берегу Днепра на польском и английском языках перехвачены близ оккупированного ВСУ Херсона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:59:00+03:00
2025-07-09T06:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
украина
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Радиопереговоры наемников ВСУ на правом берегу Днепра на польском и английском языках перехвачены близ оккупированного ВСУ Херсона, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "В рядах ВСУ на Херсонщине чаще всего в качестве операторов БПЛА воюют иностранные наемники. Иностранная речь слышна в радиоперехватах. Чаще всего это англичане либо поляки", - сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства пояснил, что большее, чем на иных направлениях, присутствие иностранных наемников объясняется относительной стабильностью ситуации и наличием крупной водной преграды, что позволяет боевикам из-за рубежа чувствовать себя в безопасности. "Разумеется, туда, где есть прямой огневой контакт, например, на островную зону, их не отправляют", - подытожили в подполье. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027810430.html
https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html
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россия
днепр (река)
украина
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россия, днепр (река), украина, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ

В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ на польском языке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Радиопереговоры наемников ВСУ на правом берегу Днепра на польском и английском языках перехвачены близ оккупированного ВСУ Херсона, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"В рядах ВСУ на Херсонщине чаще всего в качестве операторов БПЛА воюют иностранные наемники. Иностранная речь слышна в радиоперехватах. Чаще всего это англичане либо поляки", - сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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Вчера, 05:12
Собеседник агентства пояснил, что большее, чем на иных направлениях, присутствие иностранных наемников объясняется относительной стабильностью ситуации и наличием крупной водной преграды, что позволяет боевикам из-за рубежа чувствовать себя в безопасности.
"Разумеется, туда, где есть прямой огневой контакт, например, на островную зону, их не отправляют", - подытожили в подполье.
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Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (река)УкраинаМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныХерсонская областьБезопасность
 
 
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