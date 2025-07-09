https://ria.ru/20250709/vsu-2028062645.html

В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ

В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025

В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ

Радиопереговоры наемников ВСУ на правом берегу Днепра на польском и английском языках перехвачены близ оккупированного ВСУ Херсона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:59:00+03:00

2025-07-09T06:59:00+03:00

2025-07-09T06:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепр (река)

украина

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 9 июл - РИА Новости. Радиопереговоры наемников ВСУ на правом берегу Днепра на польском и английском языках перехвачены близ оккупированного ВСУ Херсона, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "В рядах ВСУ на Херсонщине чаще всего в качестве операторов БПЛА воюют иностранные наемники. Иностранная речь слышна в радиоперехватах. Чаще всего это англичане либо поляки", - сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства пояснил, что большее, чем на иных направлениях, присутствие иностранных наемников объясняется относительной стабильностью ситуации и наличием крупной водной преграды, что позволяет боевикам из-за рубежа чувствовать себя в безопасности. "Разумеется, туда, где есть прямой огневой контакт, например, на островную зону, их не отправляют", - подытожили в подполье. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

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https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепр (река)

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепр (река), украина, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность