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ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vsu-2028057138.html
ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны
ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.07.2025
ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны
Украинские войска, выбитые из населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, минировали не только предметы, здания и местность, но и оставляли мины в телах... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:24:00+03:00
2025-07-09T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска, выбитые из населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, минировали не только предметы, здания и местность, но и оставляли мины в телах своих погибших сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ. "Как отмечают сапёры, были случаи минирования тел погибших украинских военнослужащих своими же сослуживцами", - говорится в сообщении. В Минобороны рассказали, что инженерно-саперные подразделения группировки "Центр" в ходе очистки освобожденных населенных пунктов в ДНР от взрывоопасных предметов ежедневно обследуют жилые кварталы, прилегающие к дорогам территории, приусадебные участки и жилые дома. В ходе работ сапёры находят самодельные взрывные устройства, сброшенные с дронов, кассетные суббоеприпасы и магнитные мины типа ЭМН-1. Особо опасными в ведомстве назвали мины, установленные методом дистанционного минирования, а также замаскированные СВУ в различных предметах быта, таких как аптечки, рюкзаки, различные коробки и банки. Для обнаружения опасных предметов российские военнослужащие применяют современные миноискатели и ведут тщательный визуальный осмотр. Найденные взрывные устройства уничтожаются методом накладного заряда непосредственно на месте обнаружения. Для безопасности сапёров все работы проводятся в специальных защитных костюмах разминирования ОВР. Ежедневно ВС РФ уничтожают десятки взрывоопасных предметов, что значительно снижает риски для гражданского населения и военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны

ВСУ оставляли мины в телах своих погибших сослуживцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска, выбитые из населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, минировали не только предметы, здания и местность, но и оставляли мины в телах своих погибших сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ.
"Как отмечают сапёры, были случаи минирования тел погибших украинских военнослужащих своими же сослуживцами", - говорится в сообщении.
Саперы проводят разминирование - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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В Минобороны рассказали, что инженерно-саперные подразделения группировки "Центр" в ходе очистки освобожденных населенных пунктов в ДНР от взрывоопасных предметов ежедневно обследуют жилые кварталы, прилегающие к дорогам территории, приусадебные участки и жилые дома.
В ходе работ сапёры находят самодельные взрывные устройства, сброшенные с дронов, кассетные суббоеприпасы и магнитные мины типа ЭМН-1. Особо опасными в ведомстве назвали мины, установленные методом дистанционного минирования, а также замаскированные СВУ в различных предметах быта, таких как аптечки, рюкзаки, различные коробки и банки.
Для обнаружения опасных предметов российские военнослужащие применяют современные миноискатели и ведут тщательный визуальный осмотр. Найденные взрывные устройства уничтожаются методом накладного заряда непосредственно на месте обнаружения.
Для безопасности сапёров все работы проводятся в специальных защитных костюмах разминирования ОВР. Ежедневно ВС РФ уничтожают десятки взрывоопасных предметов, что значительно снижает риски для гражданского населения и военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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