https://ria.ru/20250709/vsu-2028057138.html

ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны

ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ при отступлении минируют предметы и местность, заявили в Минобороны

Украинские войска, выбитые из населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, минировали не только предметы, здания и местность, но и оставляли мины в телах... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:24:00+03:00

2025-07-09T05:24:00+03:00

2025-07-09T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска, выбитые из населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, минировали не только предметы, здания и местность, но и оставляли мины в телах своих погибших сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ. "Как отмечают сапёры, были случаи минирования тел погибших украинских военнослужащих своими же сослуживцами", - говорится в сообщении. В Минобороны рассказали, что инженерно-саперные подразделения группировки "Центр" в ходе очистки освобожденных населенных пунктов в ДНР от взрывоопасных предметов ежедневно обследуют жилые кварталы, прилегающие к дорогам территории, приусадебные участки и жилые дома. В ходе работ сапёры находят самодельные взрывные устройства, сброшенные с дронов, кассетные суббоеприпасы и магнитные мины типа ЭМН-1. Особо опасными в ведомстве назвали мины, установленные методом дистанционного минирования, а также замаскированные СВУ в различных предметах быта, таких как аптечки, рюкзаки, различные коробки и банки. Для обнаружения опасных предметов российские военнослужащие применяют современные миноискатели и ведут тщательный визуальный осмотр. Найденные взрывные устройства уничтожаются методом накладного заряда непосредственно на месте обнаружения. Для безопасности сапёров все работы проводятся в специальных защитных костюмах разминирования ОВР. Ежедневно ВС РФ уничтожают десятки взрывоопасных предметов, что значительно снижает риски для гражданского населения и военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность