Рейтинг@Mail.ru
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 09.07.2025 (обновлено: 08:47 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/vsu-2028056648.html
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:19:00+03:00
2025-07-09T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_22434eda7e8b95790823a6af2d7abaf8.jpg
ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. "Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, позицию пехоты ВСУ с пулеметной точкой удалось обнаружить во время авиаразведки. После первого выстрела наводчик скорректировал орудие и точным попаданием уничтожил цель. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска планомерно охватывают Красноармейск. Его освобождение позволит армии фактически выйти к западным границам республики и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250709/krasnoarmeysk-2028052820.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
донбасс
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402142_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_a0ac3ce414f8c4d468d6399e96eeeb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Донецк, Денис Пушилин
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр"
Военнослужащие группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие группировки войск "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР
04:00

Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Как уточнили в ведомстве, позицию пехоты ВСУ с пулеметной точкой удалось обнаружить во время авиаразведки. После первого выстрела наводчик скорректировал орудие и точным попаданием уничтожил цель.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска планомерно охватывают Красноармейск. Его освобождение позволит армии фактически выйти к западным границам республики и продолжить наступление на Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДонбассДонецкДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала