https://ria.ru/20250709/vsu-2028056648.html
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:19:00+03:00
2025-07-09T05:19:00+03:00
2025-07-09T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. "Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, позицию пехоты ВСУ с пулеметной точкой удалось обнаружить во время авиаразведки. После первого выстрела наводчик скорректировал орудие и точным попаданием уничтожил цель. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска планомерно охватывают Красноармейск. Его освобождение позволит армии фактически выйти к западным границам республики и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250709/krasnoarmeysk-2028052820.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин
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На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении