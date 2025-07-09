https://ria.ru/20250709/vsu-2028056648.html

На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025

На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:19:00+03:00

2025-07-09T05:19:00+03:00

2025-07-09T08:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 9 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. "Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, позицию пехоты ВСУ с пулеметной точкой удалось обнаружить во время авиаразведки. После первого выстрела наводчик скорректировал орудие и точным попаданием уничтожил цель. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска планомерно охватывают Красноармейск. Его освобождение позволит армии фактически выйти к западным границам республики и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250709/krasnoarmeysk-2028052820.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

донбасс

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин