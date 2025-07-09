https://ria.ru/20250709/vrach-2028051254.html

Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

Врач рассказала, кому нельзя есть черешню - РИА Новости, 09.07.2025

Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

Отказаться от черешни рекомендуется при обостренном гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, панкреатите и аллергии на вишню, сливы и... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:13:00+03:00

2025-07-09T03:13:00+03:00

2025-07-09T07:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отказаться от черешни рекомендуется при обостренном гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, панкреатите и аллергии на вишню, сливы и абрикосы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "От ягоды стоит отказаться при диагностированной аллергии на черешню, вишню, сливы, персики, абрикосы (перекрестная аллергия возможна). Противопоказанием является также обострение заболеваний ЖКТ: гастрита с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатита, острого колита, синдрома раздраженного кишечника в фазе обострения", — отметила Тен. Врач предупредила, что при сахарном диабете черешню можно есть в ограниченном количестве по 50-100 граммов в день, обязательно согласовав это с врачом и учитывая в общем дневном углеводном рационе. При этом предпочтение следует отдавать менее сладким сортам, предупредила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250618/sushi-2023453301.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, зарема тен, еда, черешня, россия, питание, здоровье