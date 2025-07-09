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Врач рассказала, кому нельзя есть черешню - РИА Новости, 09.07.2025
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03:13 09.07.2025 (обновлено: 07:09 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/vrach-2028051254.html
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню - РИА Новости, 09.07.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Отказаться от черешни рекомендуется при обостренном гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, панкреатите и аллергии на вишню, сливы и... РИА Новости, 09.07.2025
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2025-07-09T07:09:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отказаться от черешни рекомендуется при обостренном гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, панкреатите и аллергии на вишню, сливы и абрикосы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "От ягоды стоит отказаться при диагностированной аллергии на черешню, вишню, сливы, персики, абрикосы (перекрестная аллергия возможна). Противопоказанием является также обострение заболеваний ЖКТ: гастрита с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатита, острого колита, синдрома раздраженного кишечника в фазе обострения", — отметила Тен. Врач предупредила, что при сахарном диабете черешню можно есть в ограниченном количестве по 50-100 граммов в день, обязательно согласовав это с врачом и учитывая в общем дневном углеводном рационе. При этом предпочтение следует отдавать менее сладким сортам, предупредила собеседница агентства.
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общество, зарема тен, еда, черешня, россия, питание, здоровье
Общество, Зарема Тен, Еда, Черешня, Россия, Питание, Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

Врач Тен: стоит пациентам с гастритом, язвой и панкреатитом

© Pixabay / CouleurЧерешня
Черешня - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Pixabay / Couleur
Черешня. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отказаться от черешни рекомендуется при обостренном гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, панкреатите и аллергии на вишню, сливы и абрикосы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«
"От ягоды стоит отказаться при диагностированной аллергии на черешню, вишню, сливы, персики, абрикосы (перекрестная аллергия возможна). Противопоказанием является также обострение заболеваний ЖКТ: гастрита с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатита, острого колита, синдрома раздраженного кишечника в фазе обострения", — отметила Тен.
Врач предупредила, что при сахарном диабете черешню можно есть в ограниченном количестве по 50-100 граммов в день, обязательно согласовав это с врачом и учитывая в общем дневном углеводном рационе. При этом предпочтение следует отдавать менее сладким сортам, предупредила собеседница агентства.
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