"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США
Джонсон: Российский ВПК обгоняет США по темпам производства
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует более высокие темпы выпуска продукции по сравнению с американским, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Как считает Джонсон, подобная ситуация наблюдается и в производстве артиллерийских снарядов.
“Россия может воевать и жевать жвачку одновременно. Она значительно увеличила военное производство и при этом продолжает производить товары народного потребления. Жизнь людей не так сильно изменилась, как во время тотальной войны. В этом разница между СВО и войной” — заключил эксперт.
Ранее в июне президент России Владимир Путин обсудил с представителями ВПК новую госпрограмму вооружений страны на 2027–2036 годы, которая направлена на качественное усиление обороноспособности государства с учутом опыта СВО. Приоритетами станут:
- Развитие универсальной ПВО, способной нейтрализовать любые воздушные угрозы;
- Создание отдельного рода войск БПЛА;
- Формирование орбитальной группировки для разведки в режиме реального времени и внедрение ИИ в системы управления.