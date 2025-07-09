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"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vpk-2028046895.html
"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США
"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США - РИА Новости, 09.07.2025
"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США
заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:09:00+03:00
2025-07-09T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
ларри джонсон
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
т-90
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует более высокие темпы выпуска продукции по сравнению с американским, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.“Преимущество России в том, что она производит много промышленной продукции. США сегодня не строят новый танк с нуля. Они берут старые "Абрамс" и тратят два года на ремонт одного танка. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение"”, — сказал он.Как считает Джонсон, подобная ситуация наблюдается и в производстве артиллерийских снарядов.“Россия может воевать и жевать жвачку одновременно. Она значительно увеличила военное производство и при этом продолжает производить товары народного потребления. Жизнь людей не так сильно изменилась, как во время тотальной войны. В этом разница между СВО и войной” — заключил эксперт.Ранее в июне президент России Владимир Путин обсудил с представителями ВПК новую госпрограмму вооружений страны на 2027–2036 годы, которая направлена на качественное усиление обороноспособности государства с учутом опыта СВО. Приоритетами станут:
https://ria.ru/20250612/putin-2022544314.html
https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html
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россия, сша, ларри джонсон, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), т-90
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Ларри Джонсон, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Т-90
"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США

Джонсон: Российский ВПК обгоняет США по темпам производства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует более высокие темпы выпуска продукции по сравнению с американским, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
“Преимущество России в том, что она производит много промышленной продукции. США сегодня не строят новый танк с нуля. Они берут старые "Абрамс" и тратят два года на ремонт одного танка. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение"”, — сказал он.
Как считает Джонсон, подобная ситуация наблюдается и в производстве артиллерийских снарядов.
Путин на совещании по развитию ПВО, дронов и космических войск - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин провел совещание по развитию ПВО, дронов и космических войск
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“Россия может воевать и жевать жвачку одновременно. Она значительно увеличила военное производство и при этом продолжает производить товары народного потребления. Жизнь людей не так сильно изменилась, как во время тотальной войны. В этом разница между СВО и войной” заключил эксперт.
Ранее в июне президент России Владимир Путин обсудил с представителями ВПК новую госпрограмму вооружений страны на 2027–2036 годы, которая направлена на качественное усиление обороноспособности государства с учутом опыта СВО. Приоритетами станут:
  • Развитие универсальной ПВО, способной нейтрализовать любые воздушные угрозы;
  • Создание отдельного рода войск БПЛА;
  • Формирование орбитальной группировки для разведки в режиме реального времени и внедрение ИИ в системы управления.
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