https://ria.ru/20250709/vpk-2028046895.html

"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США

"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США - РИА Новости, 09.07.2025

"Поражает воображение": на Западе сравнили возможности ВПК России и США

заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:09:00+03:00

2025-07-09T02:09:00+03:00

2025-07-09T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

ларри джонсон

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

т-90

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985284173_0:465:2814:2048_1920x0_80_0_0_9695c1dca14b5f66b9557fe7fae8dac2.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует более высокие темпы выпуска продукции по сравнению с американским, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.“Преимущество России в том, что она производит много промышленной продукции. США сегодня не строят новый танк с нуля. Они берут старые "Абрамс" и тратят два года на ремонт одного танка. Россия же может построить новый танк Т-90 за месяц. Такая разница поражает воображение"”, — сказал он.Как считает Джонсон, подобная ситуация наблюдается и в производстве артиллерийских снарядов.“Россия может воевать и жевать жвачку одновременно. Она значительно увеличила военное производство и при этом продолжает производить товары народного потребления. Жизнь людей не так сильно изменилась, как во время тотальной войны. В этом разница между СВО и войной” — заключил эксперт.Ранее в июне президент России Владимир Путин обсудил с представителями ВПК новую госпрограмму вооружений страны на 2027–2036 годы, которая направлена на качественное усиление обороноспособности государства с учутом опыта СВО. Приоритетами станут:

https://ria.ru/20250612/putin-2022544314.html

https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, ларри джонсон, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), т-90