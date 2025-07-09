Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива"
Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки Чубайса
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива", в том числе бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, чтобы их не допускать.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе завершения обсуждения на пленарном заседании Госдумы проектов о платформенной экономике извинился перед депутатами за незнание некоторых процедурных вопросов.
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"Максим Геннадьевич, вы за процедурные вопросы не извиняйтесь, а изучайте. Потому что процедура, нормы и правила и есть демократия, а вы, как либерал в правительстве, должны это свято чтить. А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать всё. Вот также приходил Чубайс. А сейчас где он? Поэтому вы изучите это всё и этим руководствуйтесь. И поверьте, у вас не будет тех ошибок, которые совершили либералы прежнего разлива", - сказал Володин, обращаясь к Решетникову.
Ранее председатель Госдумы предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор".
Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.
В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
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