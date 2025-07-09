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Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива" - РИА Новости, 09.07.2025
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15:59 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/volodin-2028163342.html
Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива"
Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива" - РИА Новости, 09.07.2025
Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива", в том числе бывшего... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:59:00+03:00
2025-07-09T15:59:00+03:00
россия
анатолий чубайс
максим решетников
вячеслав володин
госдума рф
роснано
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
политика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива", в том числе бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, чтобы их не допускать. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе завершения обсуждения на пленарном заседании Госдумы проектов о платформенной экономике извинился перед депутатами за незнание некоторых процедурных вопросов. "Максим Геннадьевич, вы за процедурные вопросы не извиняйтесь, а изучайте. Потому что процедура, нормы и правила и есть демократия, а вы, как либерал в правительстве, должны это свято чтить. А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать всё. Вот также приходил Чубайс. А сейчас где он? Поэтому вы изучите это всё и этим руководствуйтесь. И поверьте, у вас не будет тех ошибок, которые совершили либералы прежнего разлива", - сказал Володин, обращаясь к Решетникову. Ранее председатель Госдумы предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор". Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
https://ria.ru/20250513/chubays-2016749395.html
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россия, анатолий чубайс, максим решетников, вячеслав володин, госдума рф, роснано, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), политика
Россия, Анатолий Чубайс, Максим Решетников, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Роснано, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Политика
Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива"

Володин посоветовал Решетникову изучить ошибки Чубайса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову изучить ошибки "либералов прежнего разлива", в том числе бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, чтобы их не допускать.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе завершения обсуждения на пленарном заседании Госдумы проектов о платформенной экономике извинился перед депутатами за незнание некоторых процедурных вопросов.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Чубайс избавился от всей российской недвижимости
13 мая, 19:41
"Максим Геннадьевич, вы за процедурные вопросы не извиняйтесь, а изучайте. Потому что процедура, нормы и правила и есть демократия, а вы, как либерал в правительстве, должны это свято чтить. А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать всё. Вот также приходил Чубайс. А сейчас где он? Поэтому вы изучите это всё и этим руководствуйтесь. И поверьте, у вас не будет тех ошибок, которые совершили либералы прежнего разлива", - сказал Володин, обращаясь к Решетникову.
Ранее председатель Госдумы предлагал заняться вопросом экстрадиции бывшего руководителя "Роснано" Чубайса. Он отмечал, что частники, поставляющие электроэнергию на рынок, "карманы себе набили, а потом всё это потеряли, и пыль глотают до сих пор".
Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.
В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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25 апреля, 08:15
 
РоссияАнатолий ЧубайсМаксим РешетниковВячеслав ВолодинГосдума РФРоснаноМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Политика
 
 
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