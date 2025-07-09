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ВКонтакте растёт спрос на нативную рекламу у авторов - РИА Новости, 09.07.2025
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17:42 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vkontakte--2028194181.html
ВКонтакте растёт спрос на нативную рекламу у авторов
ВКонтакте растёт спрос на нативную рекламу у авторов - РИА Новости, 09.07.2025
ВКонтакте растёт спрос на нативную рекламу у авторов
Во втором квартале 2025 года авторы заключили в два раза больше успешных сделок с брендами на платформе VK AdBlogger по сравнению с первым кварталом 2025... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:42:00+03:00
2025-07-09T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Во втором квартале 2025 года авторы заключили в два раза больше успешных сделок с брендами на платформе VK AdBlogger по сравнению с первым кварталом 2025. Сервис предоставляет возможность размещать нативную рекламу, связывая бизнес и создателей контента. К июню общее количество совершенных сделок достигло 700 тысяч.По данным соцсети, в VK AdBlogger представлено 14 тысяч рекламодателей. Каждый третий рекламодатель для продвижения товаров выбирает авторов с аудиторией до 10 000 подписчиков — они показывают высокую вовлечённость и уровень доверия. Это даёт возможность монетизироваться начинающим авторам и тем, кто работает с узкими темами.Число рекламных размещений у тревел-авторов выросло в мае в 2,4 раза. Фитнес тематика демонстрирует рост спроса в 2 раза, что соответствует общему тренду на здоровый образ жизни. В полтора раза чаще рекламодатели стали выбирать авторов, пишущих о культурных событиях. Эти направления показывают самую высокую динамику спроса на размещения.Анализ активности рекламодателей показывает, что компании разных масштабов фокусируются на разных тематиках. Малый и средний бизнес чаще продвигается в сообществах из категорий: развлекательный контент, фото и видео, еда и рестораны, семья и дети. Крупные компании выбирают сообщества, посвящённые кино и анимации, ремеслу, товарам и услугам, городские сообщества. Возможность заказывать рекламу в авторских клипах помогает брендам проводить рекламные кампании с высоким уровнем вовлечения.Справка:VK AdBlogger — платформа для взаимодействия авторов и бизнеса. Здесь рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы — назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы. Подробнее — adblogger.vk.com
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технологии, вконтакте, соцсети
Технологии, ВКонтакте, Соцсети
ВКонтакте растёт спрос на нативную рекламу у авторов

Число сделок через VK AdBlogger увеличилось в два раза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Во втором квартале 2025 года авторы заключили в два раза больше успешных сделок с брендами на платформе VK AdBlogger по сравнению с первым кварталом 2025. Сервис предоставляет возможность размещать нативную рекламу, связывая бизнес и создателей контента. К июню общее количество совершенных сделок достигло 700 тысяч.
По данным соцсети, в VK AdBlogger представлено 14 тысяч рекламодателей. Каждый третий рекламодатель для продвижения товаров выбирает авторов с аудиторией до 10 000 подписчиков — они показывают высокую вовлечённость и уровень доверия. Это даёт возможность монетизироваться начинающим авторам и тем, кто работает с узкими темами.
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Число рекламных размещений у тревел-авторов выросло в мае в 2,4 раза. Фитнес тематика демонстрирует рост спроса в 2 раза, что соответствует общему тренду на здоровый образ жизни. В полтора раза чаще рекламодатели стали выбирать авторов, пишущих о культурных событиях. Эти направления показывают самую высокую динамику спроса на размещения.
Анализ активности рекламодателей показывает, что компании разных масштабов фокусируются на разных тематиках. Малый и средний бизнес чаще продвигается в сообществах из категорий: развлекательный контент, фото и видео, еда и рестораны, семья и дети. Крупные компании выбирают сообщества, посвящённые кино и анимации, ремеслу, товарам и услугам, городские сообщества. Возможность заказывать рекламу в авторских клипах помогает брендам проводить рекламные кампании с высоким уровнем вовлечения.
Справка:
VK AdBlogger — платформа для взаимодействия авторов и бизнеса. Здесь рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы — назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы. Подробнее — adblogger.vk.com
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