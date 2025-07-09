https://ria.ru/20250709/vklady-2028240421.html

Аналитики спрогнозировали рост интереса россиян к долгосрочным вкладам

Аналитики спрогнозировали рост интереса россиян к долгосрочным вкладам - РИА Новости, 09.07.2025

Аналитики спрогнозировали рост интереса россиян к долгосрочным вкладам

Плавный рост интереса россиян к долгосрочным вкладам прогнозируется в июле из-за ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине текущего года,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:00:00+03:00

2025-07-09T23:00:00+03:00

2025-07-09T23:00:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

банки.ру

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Плавный рост интереса россиян к долгосрочным вкладам прогнозируется в июле из-за ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине текущего года, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру". Банк России в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. И в июле, как заявляла на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, будет рассматриваться новое снижение ставки, если не произойдет ничего непредвиденного. "По прогнозу аналитиков "Банки.ру", в июле 2025 года ожидается плавный рост интереса к долгосрочным вкладам. Одновременно с этим, спрос на короткие вклады сроком 1-3 месяца будет постепенно снижаться", - говорится в исследовании. Отмечается, что одновременно с ожидаемым снижением ключевой ставки во второй половине 2025 года вкладчики активнее начнут переводить деньги из краткосрочных вкладов в долгосрочные. "Так, в июле-августе спрос на короткие вклады (1 и 3 месяца) продолжит падать. В то же время, вклады на 6-9 месяцев, год и более станут популярнее", - считают аналитики. По их данным, в июне по сравнению с маем интерес к краткосрочным вкладам (1-3 месяца) уже снизился на 2-4%. "При этом наибольший прирост показали продукты сроком на 1 год и 6 месяцев - на 3,4% и 1,8% соответственно", - говорится в материале. Доля вкладов сроком на год в июне достигла 23,8%, обновив свой максимум в этом году. Аналитики определили наиболее популярные вклады, среди которых вклады на 3 и 6 месяцев заняли равные лидирующие позиции с долей спроса по 28%. "В июне спрос на трехмесячные депозиты заметно снизился (почти на 4 процентных пункта), в то время как интерес к шестимесячным вкладам, наоборот, вырос почти на 2 процентных пункта", - сообщают аналитики. Второе место занимают годовые вклады с долей 23,8%. Третье место - вклады на 1 месяц, спрос на них достиг минимального значения в этом году 11,3%. Среди дополнительных параметров вкладов наиболее популярна ежемесячная выплата процентов. "Её выбирают более 35% вкладчиков", - подсчитали аналитики. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня снизилась на 0,08 процентного пункта, до 18,32% годовых. Как сообщал 3 июля финансовый маркетплейс "Финуслуги", средняя ставка по вкладу на год в 20 крупнейших банках России опустилась ниже 17%, до 16,90% - минимума с августа 2024 года. Средние ставки по вкладам со сроком на три и шесть месяцев снизились до 18,57% и 17,89% соответственно.

https://ria.ru/20250601/vklady-2020208423.html

https://ria.ru/20250413/stavka-2010964608.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), банки.ру