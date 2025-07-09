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В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР
Визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или президента РФ Владимира Путина в КНДР в ближайшее время не запланированы, когда такие планы будут, Кремль сообщит,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:42:00+03:00
2025-07-09T12:42:00+03:00
2025-07-09T12:42:00+03:00
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ким чен ын
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или президента РФ Владимира Путина в КНДР в ближайшее время не запланированы, когда такие планы будут, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В ближайшее время таких планов нет. Когда они будут, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли в планах визита Путина в КНДР или Ким Чен Ына в РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.
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политика, россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР
Песков: визиты Путина КНДР или Ким Чен Ына в Россию не запланированы