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В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
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12:42 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vizit-2028121088.html
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР
Визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или президента РФ Владимира Путина в КНДР в ближайшее время не запланированы, когда такие планы будут, Кремль сообщит,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:42:00+03:00
2025-07-09T12:42:00+03:00
политика
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или президента РФ Владимира Путина в КНДР в ближайшее время не запланированы, когда такие планы будут, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В ближайшее время таких планов нет. Когда они будут, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли в планах визита Путина в КНДР или Ким Чен Ына в РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.
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политика, россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР

Песков: визиты Путина КНДР или Ким Чен Ына в Россию не запланированы

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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Владимир Путин и Ким Чен Ын . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Визиты лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию или президента РФ Владимира Путина в КНДР в ближайшее время не запланированы, когда такие планы будут, Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В ближайшее время таких планов нет. Когда они будут, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли в планах визита Путина в КНДР или Ким Чен Ына в РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.
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ПолитикаРоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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