https://ria.ru/20250709/venesuela-2028059184.html

Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений

Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений - РИА Новости, 09.07.2025

Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений

Правительство Венесуэлы выразило соболезнования и солидарность с народом США в связи с разрушительными наводнениями в штатах Техас и Нью-Мексико. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:01:00+03:00

2025-07-09T06:01:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы выразило соболезнования и солидарность с народом США в связи с разрушительными наводнениями в штатах Техас и Нью-Мексико. "Венесуэла выражает самые искренние соболезнования и глубокую солидарность с народом Соединённых Штатов, особенно с жителями Техаса и Нью-Мексико, пострадавшими от разрушительных наводнений в последние дни", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек. Власти Венесуэлы отметили, что наводнения привели к многочисленным человеческим жертвам, пропаже без вести, серьёзным материальным разрушениям, массовым эвакуациям и чрезвычайным ситуациям, особенно затронувшим семьи в сельских районах и детские лагеря. Каракас подтвердил свою приверженность принципам солидарности между народами и подчеркнул важность укрепления систем предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные всё более частыми климатическими катастрофами. Правительство Венесуэлы также направило пострадавшим "послание поддержки, надежды и стойкости".

https://ria.ru/20250708/tehas-2028006892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, венесуэла, сша, nbc