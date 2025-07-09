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Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений - РИА Новости, 09.07.2025
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06:01 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/venesuela-2028059184.html
Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений
Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений - РИА Новости, 09.07.2025
Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений
Правительство Венесуэлы выразило соболезнования и солидарность с народом США в связи с разрушительными наводнениями в штатах Техас и Нью-Мексико. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:01:00+03:00
2025-07-09T06:01:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы выразило соболезнования и солидарность с народом США в связи с разрушительными наводнениями в штатах Техас и Нью-Мексико. "Венесуэла выражает самые искренние соболезнования и глубокую солидарность с народом Соединённых Штатов, особенно с жителями Техаса и Нью-Мексико, пострадавшими от разрушительных наводнений в последние дни", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек. Власти Венесуэлы отметили, что наводнения привели к многочисленным человеческим жертвам, пропаже без вести, серьёзным материальным разрушениям, массовым эвакуациям и чрезвычайным ситуациям, особенно затронувшим семьи в сельских районах и детские лагеря. Каракас подтвердил свою приверженность принципам солидарности между народами и подчеркнул важность укрепления систем предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные всё более частыми климатическими катастрофами. Правительство Венесуэлы также направило пострадавшим "послание поддержки, надежды и стойкости".
https://ria.ru/20250708/tehas-2028006892.html
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в мире, техас, венесуэла, сша, nbc
В мире, Техас, Венесуэла, США, NBC
Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений

Венесуэла выразила соболезнования США из-за наводнений в Техасе и Нью-Мексико

© AP Photo / Julio CortezПоследствия наводнения в штате Техас
Последствия наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Последствия наводнения в штате Техас. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы выразило соболезнования и солидарность с народом США в связи с разрушительными наводнениями в штатах Техас и Нью-Мексико.
"Венесуэла выражает самые искренние соболезнования и глубокую солидарность с народом Соединённых Штатов, особенно с жителями Техаса и Нью-Мексико, пострадавшими от разрушительных наводнений в последние дни", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики.
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Спасатели ищут детей, пропавших без вести из-за наводнений в Техасе
Вчера, 19:22
Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.
Власти Венесуэлы отметили, что наводнения привели к многочисленным человеческим жертвам, пропаже без вести, серьёзным материальным разрушениям, массовым эвакуациям и чрезвычайным ситуациям, особенно затронувшим семьи в сельских районах и детские лагеря.
Каракас подтвердил свою приверженность принципам солидарности между народами и подчеркнул важность укрепления систем предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные всё более частыми климатическими катастрофами.
Правительство Венесуэлы также направило пострадавшим "послание поддержки, надежды и стойкости".
Лагерь Mystic в штате Техас после наводнения - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений
7 июля, 15:03
 
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