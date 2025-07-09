Венесуэла выразила соболезнования из-за наводнений
Венесуэла выразила соболезнования США из-за наводнений в Техасе и Нью-Мексико
© AP Photo / Julio CortezПоследствия наводнения в штате Техас
© AP Photo / Julio Cortez
Последствия наводнения в штате Техас. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы выразило соболезнования и солидарность с народом США в связи с разрушительными наводнениями в штатах Техас и Нью-Мексико.
"Венесуэла выражает самые искренние соболезнования и глубокую солидарность с народом Соединённых Штатов, особенно с жителями Техаса и Нью-Мексико, пострадавшими от разрушительных наводнений в последние дни", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики.
Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.
Власти Венесуэлы отметили, что наводнения привели к многочисленным человеческим жертвам, пропаже без вести, серьёзным материальным разрушениям, массовым эвакуациям и чрезвычайным ситуациям, особенно затронувшим семьи в сельских районах и детские лагеря.
Каракас подтвердил свою приверженность принципам солидарности между народами и подчеркнул важность укрепления систем предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные всё более частыми климатическими катастрофами.
Правительство Венесуэлы также направило пострадавшим "послание поддержки, надежды и стойкости".