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В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК - РИА Новости, 09.07.2025
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00:00 09.07.2025 (обновлено: 10:56 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/vena-2028039097.html
В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК
В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК - РИА Новости, 09.07.2025
В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК
Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры РИА Новости, 09.07.2025
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вена
саудовская аравия
оаэ
сухейль аль-мазруи
патрик пуянне
опек
saudi aramco
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли. Например, в мероприятии примут участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, глава Saudi Aramco Амин Нассер, глава BP Мюррей Окинклосс, глава Shell Ваэль Саван, глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Не исключено участие и представителей России, но официально об этом не сообщалось. Самый первый Семинар ОПЕК под названием "Международная нефтяная и энергетическая политика стран-производителей и стран-потребителей" состоялся в 1969 году. Мероприятие в современном формате проходит регулярно с 2001 года. Семинар продлится два дня - 9-10 июля, он проходит во дворце Хофбург в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250705/opek-2027375704.html
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вена, саудовская аравия, оаэ, сухейль аль-мазруи, патрик пуянне, опек, saudi aramco, bp plc., в мире
Вена, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сухейль аль-Мазруи, Патрик Пуянне, ОПЕК, Saudi Aramco, BP Plc., В мире
В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК

Девятый Международный семинар ОПЕК в среду начнет свою работу в Вене

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли.
Например, в мероприятии примут участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, глава Saudi Aramco Амин Нассер, глава BP Мюррей Окинклосс, глава Shell Ваэль Саван, глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
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Не исключено участие и представителей России, но официально об этом не сообщалось.
Самый первый Семинар ОПЕК под названием "Международная нефтяная и энергетическая политика стран-производителей и стран-потребителей" состоялся в 1969 году. Мероприятие в современном формате проходит регулярно с 2001 года.
Семинар продлится два дня - 9-10 июля, он проходит во дворце Хофбург в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.
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ВенаСаудовская АравияОАЭСухейль аль-МазруиПатрик ПуяннеОПЕКSaudi AramcoBP Plc.В мире
 
 
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