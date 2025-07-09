https://ria.ru/20250709/vena-2028039097.html

В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК

В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК - РИА Новости, 09.07.2025

В Вене начнет работу международный семинар ОПЕК

Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры РИА Новости, 09.07.2025

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вена

саудовская аравия

оаэ

сухейль аль-мазруи

патрик пуянне

опек

saudi aramco

bp plc.

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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Девятый Международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" в среду начнет свою работу в Вене, на нем соберутся министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли. Например, в мероприятии примут участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, глава Saudi Aramco Амин Нассер, глава BP Мюррей Окинклосс, глава Shell Ваэль Саван, глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Не исключено участие и представителей России, но официально об этом не сообщалось. Самый первый Семинар ОПЕК под названием "Международная нефтяная и энергетическая политика стран-производителей и стран-потребителей" состоялся в 1969 году. Мероприятие в современном формате проходит регулярно с 2001 года. Семинар продлится два дня - 9-10 июля, он проходит во дворце Хофбург в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250705/opek-2027375704.html

https://ria.ru/20250704/neft-2027270753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вена, саудовская аравия, оаэ, сухейль аль-мазруи, патрик пуянне, опек, saudi aramco, bp plc., в мире