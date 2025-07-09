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Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане - РИА Новости, 09.07.2025
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16:26 09.07.2025 (обновлено: 16:35 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/vatikan-2028170632.html
Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане
Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане - РИА Новости, 09.07.2025
Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане
Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским вновь заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины, сообщила служба печати Святого... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:26:00+03:00
2025-07-09T16:35:00+03:00
ватикан
россия
украина
папа римский
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ВАТИКАН, 9 июл - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским вновь заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины, сообщила служба печати Святого престола. Понтифик принял Зеленского, прибывшего в Италию для участия в международной конференции по восстановлению Украины, в папской резиденции Кастель-Гандольфо под Римом. Собеседники обсудили "продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира", пишет пресс-служба Ватикана. "В ходе теплой встречи была подтверждена важность диалога как наилучшего способа прекращения военных действий. Папа выразил скорбь по погибшим и вновь подтвердил свои молитвы и близость к украинскому народу, призвав к любым усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск совместных решений. Понтифик подтвердил свою готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", - говорится в сообщении. В середине мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем тот всегда говорил. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
https://ria.ru/20250709/peregovory-2028124243.html
https://ria.ru/20250525/vatikan-2019006886.html
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ватикан, россия, украина, папа римский
Ватикан, Россия, Украина, Папа Римский
Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане

Ватикан вновь заявил о готовности принять переговоры России и Украины

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи. 9 июля 2025
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи. 9 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи. 9 июля 2025
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ВАТИКАН, 9 июл - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским вновь заявил о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины, сообщила служба печати Святого престола.
Понтифик принял Зеленского, прибывшего в Италию для участия в международной конференции по восстановлению Украины, в папской резиденции Кастель-Гандольфо под Римом.
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Собеседники обсудили "продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира", пишет пресс-служба Ватикана.
"В ходе теплой встречи была подтверждена важность диалога как наилучшего способа прекращения военных действий. Папа выразил скорбь по погибшим и вновь подтвердил свои молитвы и близость к украинскому народу, призвав к любым усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск совместных решений. Понтифик подтвердил свою готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", - говорится в сообщении.
В середине мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем тот всегда говорил.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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ВатиканРоссияУкраинаПапа Римский
 
 
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