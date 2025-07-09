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В Европе предложили необычные условия мира на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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05:51 09.07.2025 (обновлено: 11:35 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/usloviya-2028058853.html
В Европе предложили необычные условия мира на Украине
В Европе предложили необычные условия мира на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
В Европе предложили необычные условия мира на Украине
Конфликт на Украине может завершиться пересмотром концепции панъевропеизма и созданием единого европейского государства, заявил профессор Университета... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:51:00+03:00
2025-07-09T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться пересмотром концепции панъевропеизма и созданием единого европейского государства, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube."В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО", — сказал он.Профессор считает, что перевооружение стран Европы до зубов не приблизит мир, а только сделает хуже. По его словам, решение для всех конфликтов в Европе станет объединение в один большой панъевропейский альянс."И что дальше? Германия, например, тратит сотни миллиардов долларов и пытается занять лидирующее место в конфронтации с Россией. Они и раньше уже так делали, ничем хорошим для них это не кончилось. Пора вернуться к панъевропейской концепции, от которой ошибочно отказались в 90-е годы", — заключил Дизен.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250709/bo-2028045352.html
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в мире, украина, европа, россия, гленн дизен, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Гленн Дизен, НАТО
В Европе предложили необычные условия мира на Украине

Профессор Дизен: вся Европа должна объединиться для избежания конфликтов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться пересмотром концепции панъевропеизма и созданием единого европейского государства, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube.
"В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО", — сказал он.
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Профессор считает, что перевооружение стран Европы до зубов не приблизит мир, а только сделает хуже. По его словам, решение для всех конфликтов в Европе станет объединение в один большой панъевропейский альянс.
"И что дальше? Германия, например, тратит сотни миллиардов долларов и пытается занять лидирующее место в конфронтации с Россией. Они и раньше уже так делали, ничем хорошим для них это не кончилось. Пора вернуться к панъевропейской концепции, от которой ошибочно отказались в 90-е годы", — заключил Дизен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
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