https://ria.ru/20250709/usloviya-2028058853.html

В Европе предложили необычные условия мира на Украине

В Европе предложили необычные условия мира на Украине - РИА Новости, 09.07.2025

В Европе предложили необычные условия мира на Украине

Конфликт на Украине может завершиться пересмотром концепции панъевропеизма и созданием единого европейского государства, заявил профессор Университета... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:51:00+03:00

2025-07-09T05:51:00+03:00

2025-07-09T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться пересмотром концепции панъевропеизма и созданием единого европейского государства, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube."В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО", — сказал он.Профессор считает, что перевооружение стран Европы до зубов не приблизит мир, а только сделает хуже. По его словам, решение для всех конфликтов в Европе станет объединение в один большой панъевропейский альянс."И что дальше? Германия, например, тратит сотни миллиардов долларов и пытается занять лидирующее место в конфронтации с Россией. Они и раньше уже так делали, ничем хорошим для них это не кончилось. Пора вернуться к панъевропейской концепции, от которой ошибочно отказались в 90-е годы", — заключил Дизен.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

https://ria.ru/20250709/bo-2028045352.html

https://ria.ru/20250708/evropa-2027760668.html

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в мире, украина, европа, россия, гленн дизен, нато