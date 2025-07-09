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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:33:00+03:00
2025-07-09T23:33:00+03:00
2025-07-09T23:33:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в Telegram-канале. Как передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента, взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы