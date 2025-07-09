https://ria.ru/20250709/ukraina-2028242954.html
В 15 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 15 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2025
В 15 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:24:00+03:00
2025-07-09T23:24:00+03:00
2025-07-09T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 15 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду тревогу объявили в Киевской, Сумской, Полтавской и Черниговской. После 20.30 (совпадает с мск) воздушная тревога распространилась на Харьковскую, Ровенскую, Хмельницкую, Днепропетровскую, Тернопольскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую, Кировоградскую и часть Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, украина, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В 15 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 15 областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу