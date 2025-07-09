Чехия одобрила программу подготовки украинских пилотов
Чехия одобрила программу подготовки украинских пилотов на 150 часов
© Фото : прес-служба командування ВДВ ЗС УкраїниУчебно-боевой самолет Аэро L-39 Альбатрос ВВС Украины
© Фото : прес-служба командування ВДВ ЗС України
Учебно-боевой самолет Аэро L-39 Альбатрос ВВС Украины. Архивное фото
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ПРАГА, 9 июл - РИА Новости. Чешское правительство по предложению минобороны одобрило в среду программу подготовки в республике украинских пилотов, которая предусматривает 150-часовую летную подготовку восьми пилотов до конца этого года, сообщило министерство обороны Чехии.
"По предложению (чешского) министра обороны Яны Черноховой правительство Чехии одобрило в среду программу подготовки украинских пилотов, которую ведомство реализует через госпредприятие LOM Praha. Программа предусматривает 150 часов летной подготовки. Ожидается, что в этом году обучение пройдут до восьми украинских пилотов", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Украине необходима не только военная техника, но и хорошо подготовленные вооруженные силы, включая авиацию. Чехия осознает свою ответственность, и дальнейшая поддержка Украины также отвечает ее стратегическим интересам", - заявила журналистам Чернохова.
Все расходы по обучению украинских пилотов берет на себя министерство обороны Чехии, отметило минобороны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.