https://ria.ru/20250709/ukraina-2028238679.html

Чехия одобрила программу подготовки украинских пилотов

Чехия одобрила программу подготовки украинских пилотов - РИА Новости, 09.07.2025

Чехия одобрила программу подготовки украинских пилотов

Чешское правительство по предложению минобороны одобрило в среду программу подготовки в республике украинских пилотов, которая предусматривает 150-часовую... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:48:00+03:00

2025-07-09T22:48:00+03:00

2025-07-09T22:49:00+03:00

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ПРАГА, 9 июл - РИА Новости. Чешское правительство по предложению минобороны одобрило в среду программу подготовки в республике украинских пилотов, которая предусматривает 150-часовую летную подготовку восьми пилотов до конца этого года, сообщило министерство обороны Чехии. "По предложению (чешского) министра обороны Яны Черноховой правительство Чехии одобрило в среду программу подготовки украинских пилотов, которую ведомство реализует через госпредприятие LOM Praha. Программа предусматривает 150 часов летной подготовки. Ожидается, что в этом году обучение пройдут до восьми украинских пилотов", - говорится в сообщении на сайте министерства. Украинские летчики будут обучаться для пилотирования самолетов F-16, которых нет на вооружении чешских ВВС, однако украинская сторона выразила заинтересованность в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах чешского производства L-39, уточнило минобороны. "Украине необходима не только военная техника, но и хорошо подготовленные вооруженные силы, включая авиацию. Чехия осознает свою ответственность, и дальнейшая поддержка Украины также отвечает ее стратегическим интересам", - заявила журналистам Чернохова. Все расходы по обучению украинских пилотов берет на себя министерство обороны Чехии, отметило минобороны. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250609/chekhiya-2021690026.html

https://ria.ru/20250302/chekhiya-2002525469.html

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в мире, украина, чехия, россия, яна чернохова, сергей лавров, нато, f-16, aero l-39 albatros