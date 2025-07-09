https://ria.ru/20250709/ukraina-2028227806.html

"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США

"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США - РИА Новости, 09.07.2025

"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США

Высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти зенитных ракет-перехватчиков Patriot, пишет The Times. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:53:00+03:00

2025-07-09T20:53:00+03:00

2025-07-09T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти зенитных ракет-перехватчиков Patriot, пишет The Times."Если они в самом деле пришлют нам десять ракет, это будет просто тупой шуткой. Этого даже на один бой не хватит", — приводит издание его слова.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250709/ssha-2028085324.html

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