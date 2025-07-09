Рейтинг@Mail.ru
"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 09.07.2025 (обновлено: 20:56 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028227806.html
"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США
"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США - РИА Новости, 09.07.2025
"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США
Высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти зенитных ракет-перехватчиков Patriot, пишет The Times. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:53:00+03:00
2025-07-09T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти зенитных ракет-перехватчиков Patriot, пишет The Times."Если они в самом деле пришлют нам десять ракет, это будет просто тупой шуткой. Этого даже на один бой не хватит", — приводит издание его слова.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250709/ssha-2028085324.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html
украина
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Россия, Дональд Трамп
"Тупая шутка". На Украине пришли в ярость из-за решения США

Times: офицер ВСУ назвал обещанную военную помощь от США тупой шуткой

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти зенитных ракет-перехватчиков Patriot, пишет The Times.
"Если они в самом деле пришлют нам десять ракет, это будет просто тупой шуткой. Этого даже на один бой не хватит", — приводит издание его слова.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
США потратили деньги, выделенные Украине, на развитие собственной обороны
Вчера, 10:21

Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot
Вчера, 09:05
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.

По данным портала Axios, американский президент пообещал отправить Украине десять ЗРК Patriot, а также помочь найти другие варианты снабжения ВСУ.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Все кончено": в США пришли в ярость из-за решения Трампа по Украине
Вчера, 04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала