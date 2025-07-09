Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на мероприятии с Зеленским
Monde: переводчицу лишили аккредитации в ЕК из-за записи переговоров Зеленского
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Переводчицу, работавшую в Еврокомиссии, лишили аккредитации из-за подозрений в шпионаже, так как она записывала переговоры с участием Владимира Зеленского, сообщила французская газета Monde.
Речь идет о встрече лидеров ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года, где присутствовал и Зеленский. Во время мероприятия чешские переводчики заметили, что их коллега, ответственная за перевод с украинского, записывает содержание беседы. Мероприятие проходило за закрытыми дверями, переводчикам в таких случаях запрещается делать записи. Службе безопасности доложили о нарушении, она изъяла у переводчицы оборудование и заставила ее покинуть помещение.
В Еврокомиссии газете подтвердили, что такой инцидент действительно был.
"Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы", — сказали там.
Monde отмечает, что сразу после инцидента началось внутреннее расследование, переводчице запретили доступ в здание ЕК. Позже результаты расследования передали властям Бельгии, которые должны определить, следует ли продолжать разбирательство.
По информации газеты, родители переводчицы — россияне, но она жила на Украине. Долгое время работала внештатной переводчицей в НАТО, Еврокомиссии, французских министерствах обороны и иностранных дел. При этом украинские посольства в Париже и Брюсселе уже несколько лет отказывают ей в разрешении на работу на мероприятиях с участием Зеленского. Как утверждает украинский представитель в Париже, одна из причин — ее "профессиональные отношения с российскими властями".
Впрочем, пишет Monde, переводчицу не исключили из списков сотрудников в НАТО, французских министерствах или постоянном представительстве Франции в Брюсселе.
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