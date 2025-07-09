Рейтинг@Mail.ru
Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на мероприятии с Зеленским - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 09.07.2025 (обновлено: 20:22 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028216773.html
Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на мероприятии с Зеленским
Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на мероприятии с Зеленским - РИА Новости, 09.07.2025
Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на мероприятии с Зеленским
Переводчицу, работавшую в Еврокомиссии, лишили аккредитации из-за подозрений в шпионаже, так как она записывала переговоры с участием Владимира Зеленского,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:34:00+03:00
2025-07-09T20:22:00+03:00
в мире
брюссель
бельгия
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Переводчицу, работавшую в Еврокомиссии, лишили аккредитации из-за подозрений в шпионаже, так как она записывала переговоры с участием Владимира Зеленского, сообщила французская газета Monde. Речь идет о встрече лидеров ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года, где присутствовал и Зеленский. Во время мероприятия чешские переводчики заметили, что их коллега, ответственная за перевод с украинского, записывает содержание беседы. Мероприятие проходило за закрытыми дверями, переводчикам в таких случаях запрещается делать записи. Службе безопасности доложили о нарушении, она изъяла у переводчицы оборудование и заставила ее покинуть помещение. В Еврокомиссии газете подтвердили, что такой инцидент действительно был."Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы", — сказали там.Monde отмечает, что сразу после инцидента началось внутреннее расследование, переводчице запретили доступ в здание ЕК. Позже результаты расследования передали властям Бельгии, которые должны определить, следует ли продолжать разбирательство. По информации газеты, родители переводчицы — россияне, но она жила на Украине. Долгое время работала внештатной переводчицей в НАТО, Еврокомиссии, французских министерствах обороны и иностранных дел. При этом украинские посольства в Париже и Брюсселе уже несколько лет отказывают ей в разрешении на работу на мероприятиях с участием Зеленского. Как утверждает украинский представитель в Париже, одна из причин — ее "профессиональные отношения с российскими властями".Впрочем, пишет Monde, переводчицу не исключили из списков сотрудников в НАТО, французских министерствах или постоянном представительстве Франции в Брюсселе.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027964907.html
https://ria.ru/20250708/es-2027961679.html
брюссель
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, бельгия, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Бельгия, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на мероприятии с Зеленским

Monde: переводчицу лишили аккредитации в ЕК из-за записи переговоров Зеленского

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Переводчицу, работавшую в Еврокомиссии, лишили аккредитации из-за подозрений в шпионаже, так как она записывала переговоры с участием Владимира Зеленского, сообщила французская газета Monde.
Речь идет о встрече лидеров ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года, где присутствовал и Зеленский. Во время мероприятия чешские переводчики заметили, что их коллега, ответственная за перевод с украинского, записывает содержание беседы. Мероприятие проходило за закрытыми дверями, переводчикам в таких случаях запрещается делать записи. Службе безопасности доложили о нарушении, она изъяла у переводчицы оборудование и заставила ее покинуть помещение.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Политолог оценил создание в МИД Украины структуры НАТО и ЕС
8 июля, 16:48
В Еврокомиссии газете подтвердили, что такой инцидент действительно был.
"Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы", — сказали там.
Monde отмечает, что сразу после инцидента началось внутреннее расследование, переводчице запретили доступ в здание ЕК. Позже результаты расследования передали властям Бельгии, которые должны определить, следует ли продолжать разбирательство.
По информации газеты, родители переводчицы — россияне, но она жила на Украине. Долгое время работала внештатной переводчицей в НАТО, Еврокомиссии, французских министерствах обороны и иностранных дел. При этом украинские посольства в Париже и Брюсселе уже несколько лет отказывают ей в разрешении на работу на мероприятиях с участием Зеленского. Как утверждает украинский представитель в Париже, одна из причин — ее "профессиональные отношения с российскими властями".
Впрочем, пишет Monde, переводчицу не исключили из списков сотрудников в НАТО, французских министерствах или постоянном представительстве Франции в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
ЕС утвердил присоединение Болгарии к еврозоне
8 июля, 16:41
 
В миреБрюссельБельгияВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала