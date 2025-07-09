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Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 09.07.2025 (обновлено: 19:34 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html
Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины
Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины - РИА Новости, 09.07.2025
Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины
Для европейских политиков наступит горький момент, когда они вынуждены будут признать, что Евросоюз и Украина проиграли в конфликте, заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:59:00+03:00
2025-07-09T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
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виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Для европейских политиков наступит горький момент, когда они вынуждены будут признать, что Евросоюз и Украина проиграли в конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придётся признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение. Итак, я думаю, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина держится на фронте, хотя и отступает, но, думаю, Украина тоже проиграла", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Орбан подчеркнул, что этот конфликт "невозможно выиграть на передовой, можно закончить только дипломатией". По его словам, наступит "печальный и горький момент" для европейских лидеров, которые давно не сталкивались с поражением, и это "будет иметь очень серьёзные последствия для европейской политики", а пока "имеет серьезные последствия для европейской экономики". Венгерский премьер также добавил, что Россия не может потерпеть поражения на Украине, поскольку является ядерной державой. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
https://ria.ru/20250709/zakharova-2028112192.html
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украина, венгрия, россия, виктор орбан, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины

Орбан: Европа будет вынуждена признать, что ЕС и Украина проиграли в конфликте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Для европейских политиков наступит горький момент, когда они вынуждены будут признать, что Евросоюз и Украина проиграли в конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придётся признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение. Итак, я думаю, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина держится на фронте, хотя и отступает, но, думаю, Украина тоже проиграла", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
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Орбан подчеркнул, что этот конфликт "невозможно выиграть на передовой, можно закончить только дипломатией".
По его словам, наступит "печальный и горький момент" для европейских лидеров, которые давно не сталкивались с поражением, и это "будет иметь очень серьёзные последствия для европейской политики", а пока "имеет серьезные последствия для европейской экономики".
Венгерский премьер также добавил, что Россия не может потерпеть поражения на Украине, поскольку является ядерной державой.
Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанЕвросоюзВ мире
 
 
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