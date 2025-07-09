https://ria.ru/20250709/ukraina-2028204330.html

"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине

"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине - РИА Новости, 09.07.2025

"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине

Конфликт на Украине гарантированно завершится победой России, как только у Киева закончатся ресурсы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:27:00+03:00

2025-07-09T18:27:00+03:00

2025-07-09T18:27:00+03:00

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россия

украина

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владимир путин

золтан кошкович

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине гарантированно завершится победой России, как только у Киева закончатся ресурсы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена. Угадайте, чем завершится российско-украинский конфликт? Именно так, как все и предполагали 24 февраля 2022 года", — написал аналитик.Ранее в начале июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, золтан кошкович