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"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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18:27 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028204330.html
"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине
"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине - РИА Новости, 09.07.2025
"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине
Конфликт на Украине гарантированно завершится победой России, как только у Киева закончатся ресурсы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:27:00+03:00
2025-07-09T18:27:00+03:00
в мире
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владимир путин
золтан кошкович
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине гарантированно завершится победой России, как только у Киева закончатся ресурсы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена. Угадайте, чем завершится российско-украинский конфликт? Именно так, как все и предполагали 24 февраля 2022 года", — написал аналитик.Ранее в начале июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, золтан кошкович
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Золтан Кошкович
"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине

Кошкович: Киев проиграет конфликт, когда у него закончатся ресурсы

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине гарантированно завершится победой России, как только у Киева закончатся ресурсы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена. Угадайте, чем завершится российско-украинский конфликт? Именно так, как все и предполагали 24 февраля 2022 года", — написал аналитик.
Ранее в начале июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украине засчитали первое поражение
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЗолтан Кошкович
 
 
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