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Эксперт объяснил слова Трампа о поставках оружия Украине злостью

Эксперт объяснил слова Трампа о поставках оружия Украине злостью - РИА Новости, 09.07.2025

Эксперт объяснил слова Трампа о поставках оружия Украине злостью

Заявление президента США Дональда Трампа о поставках оружия Киеву, вероятно, вызвано злостью из-за неспособности быстро разрешить украинский конфликт, считает... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:44:00+03:00

2025-07-09T15:44:00+03:00

2025-07-09T15:44:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о поставках оружия Киеву, вероятно, вызвано злостью из-за неспособности быстро разрешить украинский конфликт, считает исследователь аналитического центра LSE IDEAS при Лондонской школе экономики (LSE) Вук Вуксанович. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Наиболее вероятно, что (слова Трампа - ред.) обусловлены злостью из-за неспособности разрешить войну на Украине быстро, как (он - ред.) предполагал изначально", - заявил эксперт в комментарии газете Newsweek.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, politico, нато