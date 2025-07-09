Эксперт объяснил слова Трампа о поставках оружия Украине злостью
Исследователь Вуксанович: слова Трампа о поставках оружия Киеву вызваны злостью
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о поставках оружия Киеву, вероятно, вызвано злостью из-за неспособности быстро разрешить украинский конфликт, считает исследователь аналитического центра LSE IDEAS при Лондонской школе экономики (LSE) Вук Вуксанович.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.
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"Наиболее вероятно, что (слова Трампа - ред.) обусловлены злостью из-за неспособности разрешить войну на Украине быстро, как (он - ред.) предполагал изначально", - заявил эксперт в комментарии газете Newsweek.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-