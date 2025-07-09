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Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025
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13:12 09.07.2025 (обновлено: 13:20 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028127146.html
Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД
Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД
Поставки американцами оружия Украине ведут к затягиванию боевых действий, к уничтожению Украины и украинцев, а также повышают риск неконтролируемой эскалации... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:12:00+03:00
2025-07-09T13:20:00+03:00
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украина
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки американцами оружия Украине ведут к затягиванию боевых действий, к уничтожению Украины и украинцев, а также повышают риск неконтролируемой эскалации конфликта, распространению вооружения, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы неоднократно говорили, что поставки вооружения террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев. А также повышают риск неконтролируемой эскалации самого конфликта, распространению неконтролируемого вооружения и попаданию его в руки, в том числе и международных террористов, и в целом не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, украина, в мире, мария захарова, сша
Россия, Украина, В мире, Мария Захарова, США
Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД

МИД: поставки США оружия Киеву повышают риск неконтролируемой эскалации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки американцами оружия Украине ведут к затягиванию боевых действий, к уничтожению Украины и украинцев, а также повышают риск неконтролируемой эскалации конфликта, распространению вооружения, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы неоднократно говорили, что поставки вооружения террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев. А также повышают риск неконтролируемой эскалации самого конфликта, распространению неконтролируемого вооружения и попаданию его в руки, в том числе и международных террористов, и в целом не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине", - сказала Захарова на брифинге.
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Кремле прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву
Вчера, 12:46
 
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