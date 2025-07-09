https://ria.ru/20250709/ukraina-2028127146.html

Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД

Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Поставки США оружия Украине затянут боевые действия, заявили в МИД

Поставки американцами оружия Украине ведут к затягиванию боевых действий, к уничтожению Украины и украинцев, а также повышают риск неконтролируемой эскалации... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:12:00+03:00

2025-07-09T13:12:00+03:00

2025-07-09T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поставки американцами оружия Украине ведут к затягиванию боевых действий, к уничтожению Украины и украинцев, а также повышают риск неконтролируемой эскалации конфликта, распространению вооружения, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы неоднократно говорили, что поставки вооружения террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев. А также повышают риск неконтролируемой эскалации самого конфликта, распространению неконтролируемого вооружения и попаданию его в руки, в том числе и международных террористов, и в целом не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250709/kreml-2028122871.html

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россия, украина, в мире, мария захарова, сша