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Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль - РИА Новости, 09.07.2025
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:47:00+03:00
2025-07-09T12:47:00+03:00
2025-07-09T12:47:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Специальная военная операция на Украине
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль
Песков: Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов