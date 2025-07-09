Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028123548.html
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль - РИА Новости, 09.07.2025
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:47:00+03:00
2025-07-09T12:47:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Специальная военная операция на Украине
Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль

Песков: Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа Путину и Си Цзиньпину
09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала