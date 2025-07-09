https://ria.ru/20250709/ukraina-2028123548.html

Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль

Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль - РИА Новости, 09.07.2025

Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, заявил Кремль

Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:47:00+03:00

2025-07-09T12:47:00+03:00

2025-07-09T12:47:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, и это тоже будет сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что проведена уже определенная работа - два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий (раунд переговоров - ред.) состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире