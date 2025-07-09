https://ria.ru/20250709/ukraina-2028108329.html

ВСУ сообщили об ударах по аэродрому и предприятиям на западе Украины

ВСУ сообщили об ударах по аэродрому и предприятиям на западе Украины - РИА Новости, 09.07.2025

ВСУ сообщили об ударах по аэродрому и предприятиям на западе Украины

Военный аэродром и ряд предприятий подверглись ударам в Волынской области на западе Украины, сообщил в среду представитель командования украинских... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:51:00+03:00

2025-07-09T11:51:00+03:00

2025-07-09T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Военный аэродром и ряд предприятий подверглись ударам в Волынской области на западе Украины, сообщил в среду представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил РИА Новости, что аэродромы и авиабазы ВСУ подверглись ударам в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове. "Большая массированная атака… Есть определенные последствия ракетных ударов. Конечно, (удар зафиксирован – ред.) на Волыни. Это и аэродром... и отдельные предприятия, которые на этом направлении атаковали", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отметив, что в ночь на среду зафиксировано "рекордное количество дронов". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028091882.html

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в мире, волынская область, украина, вооруженные силы украины