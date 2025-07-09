https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html

В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot

В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot - РИА Новости, 09.07.2025

В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot

Число потерянных Украиной систем Patriot гарантирует, что истощенные запасы не будут восполнены, пишет американский портал Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число потерянных Украиной систем Patriot гарантирует, что истощенные запасы не будут восполнены, пишет американский портал Military Watch Magazine."Быстрое истощение Patriot (с украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. <...> Украинские потери вряд ли будут восполнены", — говорится в материале.По словам автора статьи, большая стоимость системы и ее ограниченная доступность сделали потери со стороны Киева очень далекими от приемлемых.Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов со стороны США. Однако во вторник портал Axios сообщил, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html

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дональд трамп, нато, дмитрий песков, сергей лавров, сша, украина, киев, в мире