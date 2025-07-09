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В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 09.07.2025 (обновлено: 10:56 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html
В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot
В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot - РИА Новости, 09.07.2025
В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot
Число потерянных Украиной систем Patriot гарантирует, что истощенные запасы не будут восполнены, пишет американский портал Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:05:00+03:00
2025-07-09T10:56:00+03:00
дональд трамп
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украина
киев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число потерянных Украиной систем Patriot гарантирует, что истощенные запасы не будут восполнены, пишет американский портал Military Watch Magazine."Быстрое истощение Patriot (с украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. &lt;...&gt; Украинские потери вряд ли будут восполнены", — говорится в материале.По словам автора статьи, большая стоимость системы и ее ограниченная доступность сделали потери со стороны Киева очень далекими от приемлемых.Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов со стороны США. Однако во вторник портал Axios сообщил, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html
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дональд трамп, нато, дмитрий песков, сергей лавров, сша, украина, киев, в мире
Дональд Трамп, НАТО, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, США, Украина, Киев, В мире, Специальная военная операция на Украине
В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot

MWM: системы Patriot на Украине вряд ли будут восполнены

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число потерянных Украиной систем Patriot гарантирует, что истощенные запасы не будут восполнены, пишет американский портал Military Watch Magazine.
"Быстрое истощение Patriot (с украинской стороны. — Прим. ред.) поставило вопрос относительно их выживаемости в условиях конфликта высокой интенсивности. <...> Украинские потери вряд ли будут восполнены", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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По словам автора статьи, большая стоимость системы и ее ограниченная доступность сделали потери со стороны Киева очень далекими от приемлемых.
Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов со стороны США. Однако во вторник портал Axios сообщил, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампНАТОДмитрий ПесковСергей ЛавровСШАУкраинаКиевВ мире
 
 
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