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"Все кончено": в США пришли в ярость из-за решения Трампа по Украине
"Все кончено": в США пришли в ярость из-за решения Трампа по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
"Все кончено": в США пришли в ярость из-за решения Трампа по Украине
Новые поставки вооружений от США ничего не решат, пора все завершать, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:06:00+03:00
2025-07-09T04:06:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Новые поставки вооружений от США ничего не решат, пора все завершать, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Зеленский не собирается проводить переговоры на условиях, которые ему не нравятся, потому что он все еще уверен, что мы его поддерживаем. Пора показать ему, что все кончено и у него нет выбора", — сказал он.Аналитик отметил, что в администрации президента США совершенно не осознают последствия своих действий. По его словам, все, что будет поставлено Украине, обречено на уничтожение, а пользу из этого будут извлекать другие."Кроме того, новые поставки сыграют на руку Европе, которой нужно время на создание оборонной промышленности, но на самом деле на это уйдут годы. <…> Их желание создать мощную оборону против России не только нереалистично, но и бессмысленно", — заключил Риттер.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке отправки боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Тем не менее 7 июля Трамп пообещал передать больше военной помощи Киеву, уточнив, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Во вторник он добавил, что уже одобрил соответствующие поставки.Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений на Украину ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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в мире, сша, украина, европа, скотт риттер, нато
В мире, США, Украина, Европа, Скотт Риттер, НАТО
"Все кончено": в США пришли в ярость из-за решения Трампа по Украине
Скотт Риттер: США надо показать Зеленскому, что пора завершать конфликт с РФ