https://ria.ru/20250709/ukraina-2028050569.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:01:00+03:00

2025-07-09T03:01:00+03:00

2025-07-09T03:01:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, по состоянию на 2.54 мск среды тревога объявлена во всех регионах Украины. До этого тревога на всей территории Украины уже была объявлена поздним вечером вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины