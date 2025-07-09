https://ria.ru/20250709/ukraina-2028050569.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:01:00+03:00
2025-07-09T03:01:00+03:00
2025-07-09T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, по состоянию на 2.54 мск среды тревога объявлена во всех регионах Украины. До этого тревога на всей территории Украины уже была объявлена поздним вечером вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу