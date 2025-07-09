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Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными
Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными - РИА Новости, 09.07.2025
Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными
Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:41:00+03:00
2025-07-09T02:41:00+03:00
2025-07-09T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Наш меморандум и меморандум, который предложил режим (Владимира – ред.) Зеленского, диаметрально противоположны", - сказал он в интервью РИА Новости. Он заявил, что главным условием будет то, что Украина не должна иметь армию, вызывающую опасения, а также не должна состоять в НАТО. "Может быть, что-то там по территориям, я вот так мягко скажу", - ответил Степашин на вопрос, могут ли стороны найти точки соприкосновения или прийти к компромиссу.
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РИА Новости
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Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными
Степашин не исключил, что Россия и Украина смогут найти точки соприкосновения