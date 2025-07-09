Рейтинг@Mail.ru
Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 09.07.2025 (обновлено: 02:51 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028048781.html
Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными
Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными - РИА Новости, 09.07.2025
Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными
Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:41:00+03:00
2025-07-09T02:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сергей степашин
нато
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:150:3029:1854_1920x0_80_0_0_efb1ef6f249ca6048e96359e5758d122.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Наш меморандум и меморандум, который предложил режим (Владимира – ред.) Зеленского, диаметрально противоположны", - сказал он в интервью РИА Новости. Он заявил, что главным условием будет то, что Украина не должна иметь армию, вызывающую опасения, а также не должна состоять в НАТО. "Может быть, что-то там по территориям, я вот так мягко скажу", - ответил Степашин на вопрос, могут ли стороны найти точки соприкосновения или прийти к компромиссу.
https://ria.ru/20250707/rossiya-2027780308.html
https://ria.ru/20250521/peskov-2018233593.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eb4604c1069fbfa288fff1ed5a43a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей степашин, нато, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Степашин, НАТО, Россия, В мире
Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными

Степашин не исключил, что Россия и Украина смогут найти точки соприкосновения

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Наш меморандум и меморандум, который предложил режим (Владимира – ред.) Зеленского, диаметрально противоположны", - сказал он в интервью РИА Новости.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Президент Бразилии: никто не смог склонить Россию и Украину к переговорам
7 июля, 21:13
Он заявил, что главным условием будет то, что Украина не должна иметь армию, вызывающую опасения, а также не должна состоять в НАТО.
"Может быть, что-то там по территориям, я вот так мягко скажу", - ответил Степашин на вопрос, могут ли стороны найти точки соприкосновения или прийти к компромиссу.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
21 мая, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей СтепашинНАТОРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала