https://ria.ru/20250709/ukraina-2028048781.html

Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными

Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными - РИА Новости, 09.07.2025

Степашин назвал меморандумы России и Украины диаметрально противоположными

Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:41:00+03:00

2025-07-09T02:41:00+03:00

2025-07-09T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Наш меморандум и меморандум, который предложил режим (Владимира – ред.) Зеленского, диаметрально противоположны", - сказал он в интервью РИА Новости. Он заявил, что главным условием будет то, что Украина не должна иметь армию, вызывающую опасения, а также не должна состоять в НАТО. "Может быть, что-то там по территориям, я вот так мягко скажу", - ответил Степашин на вопрос, могут ли стороны найти точки соприкосновения или прийти к компромиссу.

https://ria.ru/20250707/rossiya-2027780308.html

https://ria.ru/20250521/peskov-2018233593.html

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Дарья Буймова

украина, сергей степашин, нато, россия, в мире