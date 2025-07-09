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"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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01:09 09.07.2025 (обновлено: 11:08 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html
"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине
"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине
Украинцы находятся на грани выживания, но киевский режим это скрывает, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:09:00+03:00
2025-07-09T11:08:00+03:00
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Украинцы находятся на грани выживания, но киевский режим это скрывает, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."68 процентов украинцев не имеют никаких сбережений — их доходы настолько низкие, что не позволяют откладывать. Всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг", — написал он.Политик отметил, что при киевском режиме большинство украинцев не живут, а выживают. По словам эксперта, такая тенденция наметилась еще в 2015 году, когда официальный уровень расходов населения превысил доходы."Это настоящая социальная катастрофа, о которой стыдливо умалчивают не только провластные экономисты и разного рода эксперты, но и МВФ, ЕБРР и иже с ними", — заключил Азаров.В июне депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2 процента пенсионеров.Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее рассказала, что в этом году прожиточный минимум, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года — 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также подчеркивала, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер в стране получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии.
https://ria.ru/20250708/makron-2028021045.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), верховная рада украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Верховная Рада Украины
"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине

Азаров: киевский режим умалчивает о социальной катастрофе на Украине

© AP Photo / Jae C. HongБлошиный рынок в Киеве
Блошиный рынок в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Блошиный рынок в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Украинцы находятся на грани выживания, но киевский режим это скрывает, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"68 процентов украинцев не имеют никаких сбережений — их доходы настолько низкие, что не позволяют откладывать. Всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг", — написал он.
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Политик отметил, что при киевском режиме большинство украинцев не живут, а выживают. По словам эксперта, такая тенденция наметилась еще в 2015 году, когда официальный уровень расходов населения превысил доходы.
"Это настоящая социальная катастрофа, о которой стыдливо умалчивают не только провластные экономисты и разного рода эксперты, но и МВФ, ЕБРР и иже с ними", — заключил Азаров.
В июне депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2 процента пенсионеров.
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Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее рассказала, что в этом году прожиточный минимум, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года — 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также подчеркивала, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.
Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер в стране получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии.
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