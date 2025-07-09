https://ria.ru/20250709/ukraina-2028042927.html

Президент Чехии представит в Риме видение программы помощи Украине

Президент Чехии представит в Риме видение программы помощи Украине - РИА Новости, 09.07.2025

Президент Чехии представит в Риме видение программы помощи Украине

На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, президент Чехии Петр Павел хочет представить свое видение программы помощи РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:51:00+03:00

2025-07-09T00:51:00+03:00

2025-07-09T02:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ПРАГА, 9 июл – РИА Новости. На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, президент Чехии Петр Павел хочет представить свое видение программы помощи Украине, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на информацию от администрации чешского президента. "Глава Чехии намерен использовать своё участие в римской конференции для того, чтобы побудить партнёров к скоординированным усилиям в деле восстановления Украины. Павел давно подчёркивал необходимость выдвинуть план, по амбициям напоминающий план Маршалла 1940-х – 1950-х годов. Задачей такого плана будет стабилизация и модернизация украинской экономики, повышение привлекательности местной деловой среды для партнёров, содействие возвращению военных беженцев и поддержка европейской интеграции этой страны. Павел представит в Риме 11 пунктов, которые он считает важными для успеха плана восстановления", - говорится в сообщении. По данным Пражского града, ряд чешских программ и проектов по восстановлению Украины уже реализуются, при этом приоритетными являются поддержка энергетики, водного хозяйства, реконструкция критически важной инфраструктуры и восстановление здравоохранения. Ранее чешский МИД сообщил, что Прага получит 188 миллионов евро из европейского бюджета для привлечения чешских компаний к обновлению Украины в виде гарантий по инвестиционным кредитам и комбинированных гарантий с грантами. В частности, будут поддержаны две программы, направленные на проекты в области критической инфраструктуры и модернизацию шести выбранных украинских больниц. Ключевыми темами 4-й конференции по восстановлению Украины станут мобилизация частного бизнеса, развитие человеческого капитала, децентрализованная реконструкция и "укрепление абсорбционной способности украинских институтов". В форуме, помимо Павела, по данным ЧТК, примут участие главы правительств Италии, Германии, Испании, Нидерландов, руководители институтов ЕС, генсек НАТО Марк Рютте, Владимир Зеленский, президент Молдавии Майя Санду.

https://ria.ru/20250216/plan-1999644321.html

https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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