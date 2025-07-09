https://ria.ru/20250709/ukraina-2028042927.html
Президент Чехии представит в Риме видение программы помощи Украине
Президент Чехии представит в Риме видение программы помощи Украине - РИА Новости, 09.07.2025
Президент Чехии представит в Риме видение программы помощи Украине
На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, президент Чехии Петр Павел хочет представить свое видение программы помощи РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:51:00+03:00
2025-07-09T00:51:00+03:00
2025-07-09T02:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рим
чехия
петр павел
марк рютте
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146068/99/1460689947_0:126:3937:2340_1920x0_80_0_0_a4127fe42af6628306e193b17bee1481.jpg
ПРАГА, 9 июл – РИА Новости. На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, президент Чехии Петр Павел хочет представить свое видение программы помощи Украине, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на информацию от администрации чешского президента. "Глава Чехии намерен использовать своё участие в римской конференции для того, чтобы побудить партнёров к скоординированным усилиям в деле восстановления Украины. Павел давно подчёркивал необходимость выдвинуть план, по амбициям напоминающий план Маршалла 1940-х – 1950-х годов. Задачей такого плана будет стабилизация и модернизация украинской экономики, повышение привлекательности местной деловой среды для партнёров, содействие возвращению военных беженцев и поддержка европейской интеграции этой страны. Павел представит в Риме 11 пунктов, которые он считает важными для успеха плана восстановления", - говорится в сообщении. По данным Пражского града, ряд чешских программ и проектов по восстановлению Украины уже реализуются, при этом приоритетными являются поддержка энергетики, водного хозяйства, реконструкция критически важной инфраструктуры и восстановление здравоохранения. Ранее чешский МИД сообщил, что Прага получит 188 миллионов евро из европейского бюджета для привлечения чешских компаний к обновлению Украины в виде гарантий по инвестиционным кредитам и комбинированных гарантий с грантами. В частности, будут поддержаны две программы, направленные на проекты в области критической инфраструктуры и модернизацию шести выбранных украинских больниц. Ключевыми темами 4-й конференции по восстановлению Украины станут мобилизация частного бизнеса, развитие человеческого капитала, децентрализованная реконструкция и "укрепление абсорбционной способности украинских институтов". В форуме, помимо Павела, по данным ЧТК, примут участие главы правительств Италии, Германии, Испании, Нидерландов, руководители институтов ЕС, генсек НАТО Марк Рютте, Владимир Зеленский, президент Молдавии Майя Санду.
https://ria.ru/20250216/plan-1999644321.html
https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
украина
рим
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146068/99/1460689947_0:0:3685:2764_1920x0_80_0_0_85f93254155ef6a6da6b370f6f58296c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рим, чехия, петр павел, марк рютте, владимир зеленский, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рим, Чехия, Петр Павел, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Президент Чехии представит в Риме видение программы помощи Украине
Глава Чехии хочет представить на конференции в Риме план восстановления Украины
ПРАГА, 9 июл – РИА Новости.
На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, президент Чехии Петр Павел хочет представить свое видение программы помощи Украине, сообщило агентство ЧТК
со ссылкой на информацию от администрации чешского президента.
"Глава Чехии намерен использовать своё участие в римской конференции для того, чтобы побудить партнёров к скоординированным усилиям в деле восстановления Украины. Павел давно подчёркивал необходимость выдвинуть план, по амбициям напоминающий план Маршалла 1940-х – 1950-х годов. Задачей такого плана будет стабилизация и модернизация украинской экономики, повышение привлекательности местной деловой среды для партнёров, содействие возвращению военных беженцев и поддержка европейской интеграции этой страны. Павел представит в Риме 11 пунктов, которые он считает важными для успеха плана восстановления", - говорится в сообщении.
По данным Пражского града, ряд чешских программ и проектов по восстановлению Украины уже реализуются, при этом приоритетными являются поддержка энергетики, водного хозяйства, реконструкция критически важной инфраструктуры и восстановление здравоохранения.
Ранее чешский МИД сообщил, что Прага получит 188 миллионов евро из европейского бюджета для привлечения чешских компаний к обновлению Украины в виде гарантий по инвестиционным кредитам и комбинированных гарантий с грантами. В частности, будут поддержаны две программы, направленные на проекты в области критической инфраструктуры и модернизацию шести выбранных украинских больниц.
Ключевыми темами 4-й конференции по восстановлению Украины станут мобилизация частного бизнеса, развитие человеческого капитала, децентрализованная реконструкция и "укрепление абсорбционной способности украинских институтов".
В форуме, помимо Павела, по данным ЧТК, примут участие главы правительств Италии, Германии, Испании, Нидерландов, руководители институтов ЕС, генсек НАТО Марк Рютте, Владимир Зеленский, президент Молдавии Майя Санду.