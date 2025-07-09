https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html

Украине засчитали первое поражение

Украине засчитали первое поражение - РИА Новости, 09.07.2025

Украине засчитали первое поражение

Украина чем дальше, тем больше напоминает курицу после обезглавливания — в том смысле, что туловище еще бежит вперед, перебирая ногами, а наверху уже все... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:03:00+03:00

украина

киев

варшава

николай колесников

газпром

вооруженные силы украины

gaz-system

аналитика

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Украина чем дальше, тем больше напоминает курицу после обезглавливания — в том смысле, что туловище еще бежит вперед, перебирая ногами, а наверху уже все отвалилось. По данным транснациональной компании Expro, работающей в сфере разработки, строительства и обслуживания специализированного оборудования для газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих компаний, на Украине по состоянию на конец июня зафиксирован исторический антирекорд. Объем природного газа в газовых хранилищах Незалежной, с одной стороны, превысил показатель в восемь миллиардов кубических метров, с другой — это на 1,95 миллиарда кубометров (почти на двадцать процентов) меньше, чем в аналогичный период годом ранее.Отмечается, что это самый низкий показатель заполняемости подземных резервуаров, начиная с 2014 года. Референтная дата более чем символическая. Год Евромайдана и государственного переворота, поднявшегося кровавой волной, что катится по украинским землям и поныне. При этом чтобы сохранять объективность изложения, добавим, что за июнь месяц в украинские ПХГ было закачано 1,25 миллиарда кубометров газа, что почти вдвое больше, чем в 2024-ом.Здесь нет никаких противоречий, все совершенно логично и укладывается в общую военно-политическую канву. Год назад в подземных закромах Украины осталось больше невыбранного газа, плюс транзитом шел газ из России, который в результате документальных манипуляций превращался в реверсный. Резервная подушка была толще, потому закачивали меньше. В этом году нет ни контракта с "Газпромом", ни газоизмерительной станции "Суджа", которую разбомбили отступающие из Курской области боевики ВСУ. Прошлогодние запасы проедены на поддержание слабого пульса промышленности и электрогенерации, потому надо изыскивать дополнительные объемы и качать, качать. К слову, рост закачки косвенно свидетельствует об увеличении поставок голубого топлива с запада, в первую очередь из Венгрии и Словакии. Последние, напомним, продают Киеву все тот же российский газ, только пришедший по большой южной дуге через Турцию.Открытым остается вопрос собственной добычи.Если верить заявлению заместителя министра энергетики Николая Колесника, в текущем году потребность в природном газе на Украине составит 22 миллиарда кубометров, то есть на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Собственная добыча по утверждению того же чиновника составила 19,1 миллиарда кубометров, то есть в 2023 году прирост составил 200 миллионов, а в 2024-м уже четыреста миллионов кубических метров. На покрытие своих потребностей недостаточно, маневровые подземные запасы истощены, потому Киев, стиснув зубы, молча терпит все колкости со стороны Братиславы и Будапешта и покупает у них газ.Импорт газа на Украину идет также из Польши. Согласно соглашению, подписанному недавно между украинской ОУГТС и польской Gaz-System, до сентября 2026 года Варшава гарантирует поставки природного газа в объеме не менее 12,4 миллиона кубических метров в сутки, что вдвое больше объемов, поставлявшихся ранее. Однако здесь важно помнить, что поляки поставляют украинцам, скорее всего, регазифицированный СПГ родом из США, чья цена вдвое, а то и второе выше трубных контрактов. Варшава, ничуть не смущаясь, дерет со "щита Европы" три шкуры, всего за каких-то пять лет превратившись из чистого покупателя в весомого игрока на экспортном рынке Европы, чья милость определяет существование соседки.С поставками и объемами запасов природного газа на Украине связан, без преувеличения, легендарный пропагандистский прием. Из года в год украинцы тычут в лицо россиянам мемом, что "этой зимой Украина без российского газа точно замерзнет". Естественно, на той стороне жутко гордятся собой и упиваются глупостью оппонентов. Но дело в том, что само это утверждение было придумано на Украине еще во времена президентства Порошенко и запущено в украинский социум в качестве психологической торпеды. Мол, смотрите, Москва нас все угнетает, а мы прекрасно живем без ее газа. Это чистейшая и очень примитивная манипуляция, так как теплогенерация на Украине тотально обеспечивается силами угольных и мазутных ТЭЦ, а газ традиционно использовался для производства электроэнергии и удобрений. Это уже не говоря о том, что во всех крупных украинских городах теплоцентрали дышат на ладан, а в провинции давно отапливаются электричеством, а то и дровами. Последнее вовсе не шутка.Потребление газа на Украине упало со 188 миллиардов в 1991-ом, до 30 миллиардов в 2019-ом и далее до текущих двадцати двух. В приблизительно такой же пропорции можно говорить о масштабах украинской деиндустриализации, так как в современном мире пропан и бутан — это базис сложных и энергоемких производств. В США и Китае, к примеру, вместе с экономикой год от года растет и потребление газа.Сегодня, когда наша армия и авиация стали наносить широкие и системные удары не только по сугубо военным объектам, но и по ключевым точкам энергетики вроде Кременчугского НПЗ, можно говорить о том, что экономический и промышленный базис Украины если и не уничтожен, то находится в процессе окончательной фрагментации. Очаговые мануфактуры вроде гаражных и квартирных мастерских по сборке дронов не в счет.В ближайшем обозримом будущем Украину даже при условии еще одной очень мягкой зимы ждет системный кризис генерации. Первые признаки этого уже есть. Турецкое издание Aydınlık пишет, что Южно-Украинской АЭС недавно произошел сбой в работе реактора, что могло привести к полноценной аварии. Газета утверждает, что располагает служебной перепиской сотрудников станции, где некий куратор из СБУ прямо запрещает передавать данные об инциденте в МАГАТЭ. Нужно понимать, что атомные электростанции — это последний актив Украины, обеспечивающий львиную долю производства энергии, чьи сотрудники имеют бронь от призыва на фронт. При этом, судя по просачивающейся информации, оставшиеся АЭС используются фактически на износ.Потому украинцам следует не радоваться прокисшей шутке, а надеяться, что зима будет мягкой, на АЭС не будет аварий, а российские "Шахеды" полетят в местные ТЦК, а не трансформаторные подстанции.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027924059.html

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025930867.html

https://ria.ru/20250620/rada-2024420156.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, киев, варшава, николай колесников, газпром, вооруженные силы украины, gaz-system, аналитика