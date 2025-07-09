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МИД назвал удары Украины по территории России терактом - РИА Новости, 09.07.2025
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11:11 09.07.2025 (обновлено: 11:30 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/udary-2028098208.html
МИД назвал удары Украины по территории России терактом
МИД назвал удары Украины по территории России терактом - РИА Новости, 09.07.2025
МИД назвал удары Украины по территории России терактом
Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:11:00+03:00
2025-07-09T11:30:00+03:00
россия
украина
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вечером 8 июля, когда в России отмечался светлый праздник любви, семьи и верности, укронацисты с незнающей границ бесчеловечностью дважды совершили целенаправленные налеты беспилотников на пляж городской в Курске... В тот же день украинские бандеровцы нанесли удары по гражданским объектам Рыльска… Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга.Представитель российского МИД обратилась к мировому сообществу с призывом решительно осудить кровавые злодеяния киевского режима. Кроме того, Захарова отметила, что западные спонсоры, которые поставляют киевскому режиму вооружение, должны понимать, что они также несут непосредственную ответственность за террор против мирного населения России.
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россия, украина, киев, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Киев, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал удары Украины по территории России терактом

МИД назвал удары Украины по территории РФ, включая пляж в Курске, терактом

© Фото : соцсетиОбломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : соцсети
Обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего пляж в Курске
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вечером 8 июля, когда в России отмечался светлый праздник любви, семьи и верности, укронацисты с незнающей границ бесчеловечностью дважды совершили целенаправленные налеты беспилотников на пляж городской в Курске... В тот же день украинские бандеровцы нанесли удары по гражданским объектам Рыльска… Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Представитель российского МИД обратилась к мировому сообществу с призывом решительно осудить кровавые злодеяния киевского режима. Кроме того, Захарова отметила, что западные спонсоры, которые поставляют киевскому режиму вооружение, должны понимать, что они также несут непосредственную ответственность за террор против мирного населения России.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Россия никогда не откажется от денацификации Украины, заявил Медведчук
10:55
 
РоссияУкраинаКиевВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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