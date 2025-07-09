https://ria.ru/20250709/udary-2028098208.html

МИД назвал удары Украины по территории России терактом

МИД назвал удары Украины по территории России терактом - РИА Новости, 09.07.2025

МИД назвал удары Украины по территории России терактом

Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:11:00+03:00

2025-07-09T11:11:00+03:00

2025-07-09T11:30:00+03:00

россия

украина

киев

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по пляжу в Курске, где пострадали около семи человек, являются терактом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вечером 8 июля, когда в России отмечался светлый праздник любви, семьи и верности, укронацисты с незнающей границ бесчеловечностью дважды совершили целенаправленные налеты беспилотников на пляж городской в Курске... В тот же день украинские бандеровцы нанесли удары по гражданским объектам Рыльска… Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова в ходе брифинга.Представитель российского МИД обратилась к мировому сообществу с призывом решительно осудить кровавые злодеяния киевского режима. Кроме того, Захарова отметила, что западные спонсоры, которые поставляют киевскому режиму вооружение, должны понимать, что они также несут непосредственную ответственность за террор против мирного населения России.

https://ria.ru/20250709/medvedchuk-2028091520.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)