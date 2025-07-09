https://ria.ru/20250709/udar-2028113533.html

ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам

ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 09.07.2025

ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам

Российские войска в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:07:00+03:00

2025-07-09T12:07:00+03:00

2025-07-09T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов", — говорится в заявлении.Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены, указали в ведомстве. По данным украинских СМИ, минувшей ночью в Харькове, Полтаве и Луцке прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска поразили аэродромы и авиабазы в Полтаве, Житомире, Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке, Львове и Киевской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей лебедев, полтава, харьков, житомир