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ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 09.07.2025 (обновлено: 12:40 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/udar-2028113533.html
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 09.07.2025
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам
Российские войска в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:07:00+03:00
2025-07-09T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей лебедев
полтава
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов", — говорится в заявлении.Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены, указали в ведомстве. По данным украинских СМИ, минувшей ночью в Харькове, Полтаве и Луцке прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска поразили аэродромы и авиабазы в Полтаве, Житомире, Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке, Львове и Киевской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей лебедев, полтава, харьков, житомир
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Лебедев, Полтава, Харьков, Житомир
ВС России нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские войска в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам, сообщили в Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов", — говорится в заявлении.
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Все цели достигнуты, а назначенные объекты противника поражены, указали в ведомстве.
По данным украинских СМИ, минувшей ночью в Харькове, Полтаве и Луцке прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска поразили аэродромы и авиабазы в Полтаве, Житомире, Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке, Львове и Киевской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ЛебедевПолтаваХарьковЖитомир
 
 
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