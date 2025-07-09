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ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/udar-2028070570.html
ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях
ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях - РИА Новости, 09.07.2025
ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях
Удары нанесены по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:54:00+03:00
2025-07-09T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
тернопольская область
львов
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удары нанесены по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам - били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное - по тем самым тренировочным полигонам, куда еще в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов", - рассказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html
россия
тернопольская область
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в мире, россия, тернопольская область, львов, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Тернопольская область, Львов, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях

ВС РФ ударили по полигонам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удары нанесены по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам - били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное - по тем самым тренировочным полигонам, куда еще в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов", - рассказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТернопольская областьЛьвовСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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