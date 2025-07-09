https://ria.ru/20250709/udar-2028070570.html

ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях

ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях - РИА Новости, 09.07.2025

ВС России ударили по полигонам ВСУ в трех областях

Удары нанесены по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:54:00+03:00

2025-07-09T08:54:00+03:00

2025-07-09T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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тернопольская область

львов

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Удары нанесены по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам - били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное - по тем самым тренировочным полигонам, куда еще в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов", - рассказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, тернопольская область, львов, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины