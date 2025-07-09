https://ria.ru/20250709/turizm-2028238957.html
В России началась сертификация туристических маршрутов
В России началась сертификация туристических маршрутов - РИА Новости, 09.07.2025
В России началась сертификация туристических маршрутов
"Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:50:00+03:00
2025-07-09T22:50:00+03:00
2025-07-09T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы туристических троп, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее, 8 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Викторией Абрамченко. Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", Лесной и Земельный кодексы РФ. "В рамках формирования национальной системы туристических троп, орган по сертификации "Роскачество-Туризм" сегодня объявил о начале работы по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристских маршрутов", - говорится в сообщении Роскачества.Там также пояснили, что при оценке соответствия туристических троп будут применяться несколько национальных стандартов в сфере туризма, регламентирующих в том числе качество предоставляемых услуг, организацию и оснащение маршрутов. Отмечается, что в результате проведенной работы юридический статус будет присвоен более 1,7 тысячи действующих маршрутов. Все тропы в стране будут объединены в единую систему, а также получат собственные паспорта и ответственных операторов. При этом организация маршрутов на сельскохозяйственных угодьях и землях обороны и безопасности будет запрещена. "Сертификация туристических троп по новым ГОСТам позволит обеспечить единые стандарты безопасности, экологичности и информационной поддержки туристов. Она направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов - для развития как внутреннего, так и международного туризма", - подчеркнула руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва.
https://ria.ru/20250304/gostinitsa-2002886136.html
https://ria.ru/20241201/gosduma-1986683494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, виктория абрамченко, госдума рф, роскачество
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Виктория Абрамченко, Госдума РФ, Роскачество
В России началась сертификация туристических маршрутов
Роскачество приступило к внедрению требований безопасности туристических троп
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы туристических троп, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее, 8 июля, Госдума
приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ
. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Викторией Абрамченко
. Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", Лесной и Земельный кодексы РФ.
«
"В рамках формирования национальной системы туристических троп, орган по сертификации "Роскачество-Туризм" сегодня объявил о начале работы по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристских маршрутов", - говорится в сообщении Роскачества.
Там также пояснили, что при оценке соответствия туристических троп будут применяться несколько национальных стандартов в сфере туризма, регламентирующих в том числе качество предоставляемых услуг, организацию и оснащение маршрутов.
Отмечается, что в результате проведенной работы юридический статус будет присвоен более 1,7 тысячи действующих маршрутов. Все тропы в стране будут объединены в единую систему, а также получат собственные паспорта и ответственных операторов. При этом организация маршрутов на сельскохозяйственных угодьях и землях обороны и безопасности будет запрещена.
"Сертификация туристических троп по новым ГОСТам позволит обеспечить единые стандарты безопасности, экологичности и информационной поддержки туристов. Она направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов - для развития как внутреннего, так и международного туризма", - подчеркнула руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва.