https://ria.ru/20250709/turizm-2028238957.html

В России началась сертификация туристических маршрутов

В России началась сертификация туристических маршрутов - РИА Новости, 09.07.2025

В России началась сертификация туристических маршрутов

"Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:50:00+03:00

2025-07-09T22:50:00+03:00

2025-07-09T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы туристических троп, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее, 8 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Викторией Абрамченко. Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", Лесной и Земельный кодексы РФ. "В рамках формирования национальной системы туристических троп, орган по сертификации "Роскачество-Туризм" сегодня объявил о начале работы по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристских маршрутов", - говорится в сообщении Роскачества.Там также пояснили, что при оценке соответствия туристических троп будут применяться несколько национальных стандартов в сфере туризма, регламентирующих в том числе качество предоставляемых услуг, организацию и оснащение маршрутов. Отмечается, что в результате проведенной работы юридический статус будет присвоен более 1,7 тысячи действующих маршрутов. Все тропы в стране будут объединены в единую систему, а также получат собственные паспорта и ответственных операторов. При этом организация маршрутов на сельскохозяйственных угодьях и землях обороны и безопасности будет запрещена. "Сертификация туристических троп по новым ГОСТам позволит обеспечить единые стандарты безопасности, экологичности и информационной поддержки туристов. Она направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов - для развития как внутреннего, так и международного туризма", - подчеркнула руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва.

https://ria.ru/20250304/gostinitsa-2002886136.html

https://ria.ru/20241201/gosduma-1986683494.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, россия, виктория абрамченко, госдума рф, роскачество