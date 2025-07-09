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В России началась сертификация туристических маршрутов - РИА Новости, 09.07.2025
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Туризм
 
22:50 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/turizm-2028238957.html
В России началась сертификация туристических маршрутов
В России началась сертификация туристических маршрутов - РИА Новости, 09.07.2025
В России началась сертификация туристических маршрутов
"Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:50:00+03:00
2025-07-09T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы туристических троп, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. Ранее, 8 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Викторией Абрамченко. Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", Лесной и Земельный кодексы РФ. &quot;В рамках формирования национальной системы туристических троп, орган по сертификации &quot;Роскачество-Туризм&quot; сегодня объявил о начале работы по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристских маршрутов&quot;, - говорится в сообщении Роскачества.Там также пояснили, что при оценке соответствия туристических троп будут применяться несколько национальных стандартов в сфере туризма, регламентирующих в том числе качество предоставляемых услуг, организацию и оснащение маршрутов. Отмечается, что в результате проведенной работы юридический статус будет присвоен более 1,7 тысячи действующих маршрутов. Все тропы в стране будут объединены в единую систему, а также получат собственные паспорта и ответственных операторов. При этом организация маршрутов на сельскохозяйственных угодьях и землях обороны и безопасности будет запрещена. "Сертификация туристических троп по новым ГОСТам позволит обеспечить единые стандарты безопасности, экологичности и информационной поддержки туристов. Она направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов - для развития как внутреннего, так и международного туризма", - подчеркнула руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва.
https://ria.ru/20250304/gostinitsa-2002886136.html
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новости - туризм, россия, виктория абрамченко, госдума рф, роскачество
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Виктория Абрамченко, Госдума РФ, Роскачество
В России началась сертификация туристических маршрутов

Роскачество приступило к внедрению требований безопасности туристических троп

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТуристическая тропа к достопримечательности останцу "Лягушка" на Сахалине
Туристическая тропа к достопримечательности останцу Лягушка на Сахалине - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Туристическая тропа к достопримечательности останцу "Лягушка" на Сахалине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскачество-Туризм" начало работу по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристических маршрутов в рамках создания национальной системы туристических троп, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее, 8 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Викторией Абрамченко. Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", Лесной и Земельный кодексы РФ.
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"В рамках формирования национальной системы туристических троп, орган по сертификации "Роскачество-Туризм" сегодня объявил о начале работы по внедрению обязательных требований к качеству и безопасности туристских маршрутов", - говорится в сообщении Роскачества.

Там также пояснили, что при оценке соответствия туристических троп будут применяться несколько национальных стандартов в сфере туризма, регламентирующих в том числе качество предоставляемых услуг, организацию и оснащение маршрутов.
Отмечается, что в результате проведенной работы юридический статус будет присвоен более 1,7 тысячи действующих маршрутов. Все тропы в стране будут объединены в единую систему, а также получат собственные паспорта и ответственных операторов. При этом организация маршрутов на сельскохозяйственных угодьях и землях обороны и безопасности будет запрещена.
"Сертификация туристических троп по новым ГОСТам позволит обеспечить единые стандарты безопасности, экологичности и информационной поддержки туристов. Она направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов - для развития как внутреннего, так и международного туризма", - подчеркнула руководитель органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва.
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